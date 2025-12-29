Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Báo cáo tài chính của EVN phải tốt lên, hết lỗ luỹ kế

29-12-2025 - 11:45 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng ngày 29-12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm 2025, Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

EVN có lợi nhuận và từng bước xử lý lỗ lũy kế của giai đoạn 2022-2023

Báo cáo tài chính EVN cần cải thiện để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong năm 2026 - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Theo đó, năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 645.195 tỉ đồng, tăng 10,3% so với 2024, trong đó doanh thu Công ty mẹ - EVN đạt 543.779 tỉ đồng, tăng 11,8%.

Vốn chủ sở hữu ước đạt 245.000 tỉ đồng (bằng 121,7% so với năm 2024). Giá trị nộp ngân sách năm 2025 toàn Tập đoàn ước đạt 26.351 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ EVN năm 2025 có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, góp phần giảm lỗ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2023.

EVN xử lý lỗ luỹ kế là thành quả được xã hội ghi nhận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chỉ ra đặc thù của EVN là "người mua điện duy nhất trên thị trường nhưng mua nhiều nguồn và bán theo quyết định Nhà nước, phù hợp điều kiện nền kinh tế". EVN đã đạt được nhiều thành quả về phát triển hệ thống truyền tải, sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng…

Đặc biệt, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp của EVN có bước phát triển tốt, từng bước có lợi nhuận và xử lý lỗ luỹ kế của giai đoạn trước. "Đây thành quả rất lớn được xã hội ghi nhận dù nguyên nhân không phải do mình" - ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ ra quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, song còn bất cập thiếu cân đối truyền tải giữa các vùng miền, nguồn với công suất phụ tải.

Bước sang năm 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị EVN phối hợp chặt chẽ Cục Điện lực, các cục, vụ và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách năng lượng nói chung, nguồn điện, nhất là tập trung vào xây dựng thể chế kiến tạo phát triển.

Báo cáo tài chính EVN cần cải thiện để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong năm 2026 - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương lưu ý tới việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, báo cáo tài chính EVN tốt lên, hết lỗ lũy kế. "EVN là doanh nghiệp rất mạnh, nếu vướng báo cáo tài chính như vậy, việc thu xếp vốn, làm việc đối tác rất khó khăn" - Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chia sẻ.

Về kiến nghị, EVN đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các Bộ ngành bổ sung các chi phí vận hành và bảo trì (O&M) vào phương án giá điện nhằm bảo đảm các nhà máy điện có khả năng thu hồi đủ chi phí để đáp ứng Quy chuẩn mới; Sớm ban hành cơ chế giá điện đối với các nhà máy nhiệt điện thực hiện lộ trình đồng đốt chuyển đổi nhiên liệu.

Sớm hoàn thiện các nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ban hành cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn cho chương trình điều chỉnh phụ tải; hướng dẫn chi tiết về mô hình dịch vụ năng lượng (ESCO).

Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN

Đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) khoảng 87.600MW, tăng khoảng 6.400MW so với năm 2024, trong đó: nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, điện mặt trời, sinh khối…) khoảng 24.453MW, chiếm tỉ trọng 27,9%; Nhiệt điện than khoảng 28.100 MW, chiếm tỉ trọng 32,1%; thủy điện là 24.640 MW, chiếm tỷ trọng 28,1%. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Theo Lê Thúy

Người lao động

