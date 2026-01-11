Loạt doanh nghiệp vào diện thanh tra năm 2026, có Công ty C.P. Việt Nam

Theo đó, ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026 gồm 89 cuộc thanh tra, trong đó: có 67 cuộc thanh tra chính thức, 22 cuộc thanh tra dự phòng. Thanh tra Chính phủ giao các cục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.



Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng (cũ) thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam giữa năm 2025. Ảnh: NLĐO

Trong đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 3 tổ chức, gồm: Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam; Công ty TNHH CJ Vina Agri; Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra. Thời điểm thanh tra diễn ra trong quý III/2026, thời hạn thanh tra dự kiến trong vòng 60 ngày.

Bên cạnh đó, trong quý I/2026, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai và pháp luật lâm nghiệp đối với 4 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh.

Thời kỳ thanh tra từ 1-7-2014 đến thời điểm thanh tra. Theo kế hoạch, thời hạn thanh tra trong vòng 60 ngày.

Trong số các doanh nghiệp vào diện thanh tra nêu trên, có Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam hồi giữa năm 2025 bị "tố" bán thịt heo bệnh.

Theo đó, ngày 30-5-2025, trên mạng xã hội Facebook của tài khoản "Jonny Lieu" đã đăng tải thông tin về "Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm". Người tố cáo là ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ); nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ)

Nội dung đơn tố cáo thể hiện "Công ty C.P. Việt Nam sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối đưa vào Freshop ở Mỹ Xuyên - Sóc Trăng bán ra thị trường… và kèm theo nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh".

Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác tội phạm của ông N. do hành vi không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.