Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao thưởng cho các tập thể thực hiện công tác an sinh xã hội và phòng chống thiên tai nổi bật trên địa bàn Thành phố.

Ông Phạm Đức Ấn đánh giá cao những thành tích, kết quả và những đóng góp hết sức quan trọng và to lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của Đà Nẵng trong năm vừa qua. Đặc biệt, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã cùng chính quyền Thành phố hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thu hút đầu tư nói riêng trong năm 2025.

"Sự phát triển của Thành phố gắn liền với sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Một thành phố không thể phát triển nếu cộng đồng doanh nghiệp yếu kém", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định.

Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ trở thành những người định hình nên diện mạo đô thị và nền kinh tế Đà Nẵng trong những năm tới, trở thành một động lực quan trọng hiện thực hóa ước mơ và khát vọng phồn vinh của người dân Đà Nẵng.

"Thành phố cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, luôn sát cánh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, tâm huyết, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của mình, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững", ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khen thưởng các đơn vị có đóng góp lớn cho ngân sách thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời mong muốn và yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực sự làm đúng quy định, làm thật, triển khai dự án đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

Đối với những trường hợp chậm triển khai, vi phạm cam kết, sử dụng đất đai, tài nguyên không hiệu quả hoặc có biểu hiện trục lợi chính sách, Thành phố sẽ kiên quyết, nghiêm túc xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Tinh thần đồng hành của chính quyền Thành phố phải được đặt trên nền tảng của sự nỗ lực, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật từ cả hai phía. Đồng hành nhưng không buông lỏng, hỗ trợ nhưng không dung túng – đó là quan điểm thu hút đầu tư nhất quán của lãnh đạo Thành phố", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Thành phố xác định "sức khỏe" của doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định đối với sức khỏe của nền kinh tế. Sức mạnh nội lực của doanh nghiệp không chỉ quyết định hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội mà còn là yếu tố then chốt bảo đảm tính bền vững của tăng trưởng.

Chia sẻ với đề xuất, kiến nghị của các hội, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, Bí thư Thành ủy cam kết nỗ lực cao nhất để không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau; đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả.

"Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, song tôi tin tưởng với tinh thần đồng lòng, quyết tâm cao và sự đồng hành chặt chẽ của chính quyền thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ vượt qua khó khăn, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định.