Doanh nghiệp FDI 'rót' thêm 290 triệu USD, tăng quy mô nhà máy tại Phú Thọ

10-01-2026 - 13:41 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND tỉnh Phú Thọ vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 2 dự án FDI mở rộng trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 290 triệu USD.

Ngày 9/1, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 2 dự án FDI mở rộng trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 290 triệu USD.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 2 dự án FDI mở rộng.

Dự án thứ nhất là Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHFLEX Vina, do BH Company Limited (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. Theo nội dung điều chỉnh, dự án được tăng vốn thêm 140 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 310 triệu USD. Nhà máy được triển khai tại Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, trên diện tích đất hơn 118.000 m², chuyên sản xuất các loại linh kiện điện tử phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị điện tử, công nghệ cao.

Dự án thứ hai là Nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử (PCB) do Meiko Elec. Hong Kong Co., Ltd (Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Dự án được điều chỉnh tăng vốn thêm 150 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 350 triệu USD. Nhà máy được triển khai tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình, với diện tích hơn 92.000 m², tập trung sản xuất bảng mạch in điện tử - một trong những linh kiện then chốt của ngành công nghiệp điện tử và công nghệ cao hiện nay.

Hai dự án FDI mở rộng nêu trên được xác định là những dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ, không chỉ đóng góp lớn về giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu , mà còn tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Năm 2026, các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu thu hút từ 30-40 dự án FDI.

Tính đến nay, Phú Thọ có 29/58 khu công nghiệp theo quy hoạch đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích đất hơn 6.327 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 70%. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên môi trường sản xuất - kinh doanh sôi động, đa dạng lĩnh vực, trong đó nổi bật là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là linh kiện điện tử, máy tính và sản phẩm công nghệ cao.

Trong năm 2025, doanh thu của khối doanh nghiệp FDI ước đạt 21,13 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt trên 33 tỷ USD, nộp ngân sách 8.153 tỷ đồng. Khối doanh nghiệp trong nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với doanh thu đạt 34.755 tỷ đồng, tăng 25%, nộp ngân sách 1.300 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Nhiều ngành chủ lực như linh kiện điện tử, máy tính xách tay, vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng.

Năm 2026, các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu thu hút từ 30-40 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 1.490 triệu USD; đồng thời thu hút từ 35-40 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch phân khu các khu công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến trong năm 2026, Phú Thọ sẽ có thêm 3 khu công nghiệp mới, tập trung thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Theo Viết Hà

Tiền Phong

Phú Thọ

