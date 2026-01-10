Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

10-01-2026 - 09:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bảo hiểm xã hội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi cảnh báo ở mức độ cao nhất về tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và những ngày đầu năm 2026, người dân liên tục nhận được các cuộc gọi lạ với kịch bản được dàn dựng tinh vi. Các đối tượng tự xưng là cán bộ BHXH tỉnh, đọc đúng tên viên chức để tạo sự tin tưởng, sau đó yêu cầu người dân cung cấp Căn cước công dân, sổ BHXH hoặc làm theo hướng dẫn trên điện thoại với lý do cập nhật thông tin bảo hiểm và chế độ lương hưu.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng này chủ yếu nhắm đến người cao tuổi, đặc biệt là những người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định, cơ quan BHXH không gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, Căn cước công dân, sổ BHXH, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh hoạ)

BHXH tỉnh Lâm Đồng khẳng định, các cuộc gọi nói trên không xuất phát từ số liên hệ chính thức của cơ quan. Mục đích cuối cùng của các đối tượng lừa đảo là chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc kiểm soát thiết bị di động của người dân, từ đó gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng này, BHXH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cơ quan BHXH không gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, Căn cước công dân, sổ BHXH, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng để cập nhật dữ liệu qua điện thoại. Mọi thủ tục liên quan đến điều chỉnh thông tin hoặc giải quyết chế độ bảo hiểm đều chỉ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua các kênh chính thống theo quy định của pháp luật.

Để bảo vệ tài sản và quyền lợi của mình, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ BHXH, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc điện thoại. Trong trường hợp phát sinh nghi vấn, người dân nên chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH gần nhất hoặc công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú để được xác minh và hỗ trợ kịp thời.

Đây được xác định là tình huống cảnh báo khẩn cấp, BHXH tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân hết sức lưu ý, đồng thời chia sẻ thông tin này đến người thân, đặc biệt là người lớn tuổi trong gia đình, nhằm chủ động phòng ngừa và tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

