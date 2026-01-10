Vượt chỉ tiêu cao nhất cả nước, GRDP bình quân đầu người của thủ phủ công nghiệp Việt Nam đạt mức nào?

Thống kê tỉnh Đồng Nai có công bố về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.



Năm 2025, kinh tế tỉnh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi và phát triển ổn định. Nhiều doanh nghiệp đã ký kết được các đơn hàng mới với quy mô lớn, một số doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất kéo dài sang năm sau. Thị trường xuất khẩu khởi sắc, giá hàng hóa thuận lợi hơn so với năm trước.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Năm 2025, GRDP toàn tỉnh tăng 9,63%, vượt 1,13 điểm % so với chỉ tiêu nghị quyết của Chính phủ giao (8,5%) và là mức vượt cao nhất cả nước. GRDP Đồng Nai đóng góp 5,49% vào tăng trưởng chung của cả nước. Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực, tăng11,52%, đóng góp khoảng 67,15% vào mức tăng trưởng của tỉnh.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 150,86 triệu đồng/người. Con số này tăng nhẹ so với mức 148,94 triệu đồng/người (tương đương 6.114,5 USD) của năm 2024.

Kết quả này khẳng định vai trò của Đồng Nai như một "đầu tàu công nghiệp" của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện nay, Đồng Nai là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn của cả nước, năm 2025 đạt trên 677.000 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước, đồng thời xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng GRDP và dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ.

Đồng Nai là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh tế, năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh ước tăng 15,22% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt trên 180.500 tỷ đồng, tăng 12,12% so với năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 465.800tỷ đồng, tăng 18,64%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 34,6 tỷ USD, tăng 16,23%; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 23,8 tỷ USD, tăng 14,25%. Nhờ đó, cán cân thương mại hàng hóa của Đồng Nai năm 2025 ước xuất siêu khoảng 10,7 tỷ USD. Cùng với đó, tỉnh thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và trên 172.900 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước tính đến ngày 20/12/2025.

Ở lĩnh vực xã hội, các hoạt động văn hóa – xã hội và chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống người dân. Dân số trung bình của tỉnh Đồng Nai năm 2025 ước đạt 4,49 triệu người, tăng 1,49% so với năm 2024. Số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ước đạt 2,43 triệu người, tăng 0,56%. Trong năm, tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 131.000 lượt lao động, vượt 5% kế hoạch đề ra.

Năm 2026, tỉnh Đồng Nai xác định 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, gồm: 8 chỉ tiêu về kinh tế (trong đó tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10%; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 179,2 triệu đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước so với năm 2025 từ 10 - 12%...; 19 chỉ tiêu về văn hóa xã hội; 6 chỉ tiêu về môi trường và 3 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội.