Kinh tế Đà Nẵng bứt phá năm 2025: GRDP tăng 9,18%, dẫn đầu giai đoạn 2021–2025

Tại họp báo công bố số liệu kinh tế – xã hội năm 2025, ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, hình thành không gian hành chính – kinh tế có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và nguồn lực. Việc mở rộng không gian phát triển đã tạo điều kiện để Đà Nẵng ghi nhận rõ kết quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.



Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng, công bố số liệu kinh tế – xã hội năm 2025 của thành phố tại buổi họp báo

Trong bối cảnh kinh tế cả nước duy trì đà phục hồi, GRDP năm 2025 của Đà Nẵng ước tăng 9,18%, mức cao nhất trong giai đoạn 2021–2025 (ngoại trừ năm 2022 phục hồi sau dịch COVID-19). Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng đồng đều của nhiều ngành, lĩnh vực, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế – xã hội của thành phố tại khu vực miền Trung.

Theo diễn biến từng quý, GRDP quý I tăng 8,61%, cho thấy sự phục hồi rõ nét của khu vực dịch vụ, nhất là du lịch và thương mại. Quý II đạt mức tăng cao nhất năm với 11,40%, nhờ cao điểm du lịch, gia tăng xuất nhập khẩu và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Quý III tăng 9,66%, duy trì sự ổn định của các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Quý IV ước tăng 7,23%, thấp nhất trong năm do tác động của thiên tai, bão lũ làm gián đoạn hoạt động sản xuất, du lịch và logistics.

Đà Nẵng xếp thứ 9/34 địa phương về tăng trưởng GRDP

Với mức tăng trưởng này, Đà Nẵng xếp thứ 9/34 địa phương và đứng thứ 2 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong mức tăng GRDP 9,18%, tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế ước tăng 9,74%, cho thấy chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,07%, đóng góp 3,28 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 9,34%, đóng góp lớn nhất với 4,98 điểm phần trăm.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 316,1 nghìn tỉ đồng, tăng 35,5 nghìn tỉ đồng so với năm 2024, xếp thứ 13/34 địa phương và chiếm khoảng 2,5% GDP cả nước.

Về thu hút đầu tư, đến ngày 20/12/2025, Đà Nẵng thu hút 215,2 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư trong nước, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Thành phố đồng thời tập trung thu hút FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, với tổng vốn hơn 520 triệu USD, giảm 8,2%; trong đó cấp mới 124 dự án, tăng 40,9% về số lượng nhưng quy mô vốn bình quân giảm.