Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Đà Nẵng bứt phá năm 2025: GRDP tăng 9,18%, dẫn đầu giai đoạn 2021–2025

31-12-2025 - 15:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

GRDP Đà Nẵng năm 2025 tăng 9,18%, mức cao nhất giai đoạn 2021–2025, phản ánh đà phục hồi mạnh và chất lượng tăng trưởng cải thiện.

Tại họp báo công bố số liệu kinh tế – xã hội năm 2025, ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, hình thành không gian hành chính – kinh tế có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và nguồn lực. Việc mở rộng không gian phát triển đã tạo điều kiện để Đà Nẵng ghi nhận rõ kết quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

GRDP Đà Nẵng 2025 tăng 9 , 18 % dẫn đầu giai đoạn 2021 – 2025 với nhiều tiềm năng phát triển - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng, công bố số liệu kinh tế – xã hội năm 2025 của thành phố tại buổi họp báo

Trong bối cảnh kinh tế cả nước duy trì đà phục hồi, GRDP năm 2025 của Đà Nẵng ước tăng 9,18%, mức cao nhất trong giai đoạn 2021–2025 (ngoại trừ năm 2022 phục hồi sau dịch COVID-19). Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng đồng đều của nhiều ngành, lĩnh vực, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế – xã hội của thành phố tại khu vực miền Trung.

Theo diễn biến từng quý, GRDP quý I tăng 8,61%, cho thấy sự phục hồi rõ nét của khu vực dịch vụ, nhất là du lịch và thương mại. Quý II đạt mức tăng cao nhất năm với 11,40%, nhờ cao điểm du lịch, gia tăng xuất nhập khẩu và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Quý III tăng 9,66%, duy trì sự ổn định của các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Quý IV ước tăng 7,23%, thấp nhất trong năm do tác động của thiên tai, bão lũ làm gián đoạn hoạt động sản xuất, du lịch và logistics.

GRDP Đà Nẵng 2025 tăng 9 , 18 % dẫn đầu giai đoạn 2021 – 2025 với nhiều tiềm năng phát triển - Ảnh 2.

Đà Nẵng xếp thứ 9/34 địa phương về tăng trưởng GRDP

Với mức tăng trưởng này, Đà Nẵng xếp thứ 9/34 địa phương và đứng thứ 2 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong mức tăng GRDP 9,18%, tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế ước tăng 9,74%, cho thấy chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,07%, đóng góp 3,28 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 9,34%, đóng góp lớn nhất với 4,98 điểm phần trăm.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 316,1 nghìn tỉ đồng, tăng 35,5 nghìn tỉ đồng so với năm 2024, xếp thứ 13/34 địa phương và chiếm khoảng 2,5% GDP cả nước.

Về thu hút đầu tư, đến ngày 20/12/2025, Đà Nẵng thu hút 215,2 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư trong nước, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Thành phố đồng thời tập trung thu hút FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, với tổng vốn hơn 520 triệu USD, giảm 8,2%; trong đó cấp mới 124 dự án, tăng 40,9% về số lượng nhưng quy mô vốn bình quân giảm.

Phú Thọ xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 11%

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ranh giới giữa “thành công” và “suýt thành công” của kinh tế Việt Nam trong thập kỷ quyết định

Ranh giới giữa “thành công” và “suýt thành công” của kinh tế Việt Nam trong thập kỷ quyết định Nổi bật

Thấy gì từ con số 920 tỷ USD xuất nhập khẩu?

Thấy gì từ con số 920 tỷ USD xuất nhập khẩu? Nổi bật

Mua sầu riêng từ chủ vườn, khi vận chuyển, cắt cuống… số lượng cân bị hao hụt, làm sao để tính vào chi phí được trừ: Cục Thuế trả lời

Mua sầu riêng từ chủ vườn, khi vận chuyển, cắt cuống… số lượng cân bị hao hụt, làm sao để tính vào chi phí được trừ: Cục Thuế trả lời

15:29 , 31/12/2025
Thế giới chưa từng có nước nào đạt được tham vọng táo bạo như Việt Nam đang đặt ra

Thế giới chưa từng có nước nào đạt được tham vọng táo bạo như Việt Nam đang đặt ra

15:26 , 31/12/2025
Các dự án trọng điểm năng lượng quốc gia phải đáp ứng cùng lúc 3 mục tiêu

Các dự án trọng điểm năng lượng quốc gia phải đáp ứng cùng lúc 3 mục tiêu

14:55 , 31/12/2025
Bộ Xây dựng 'thúc' tiến độ xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng 'thúc' tiến độ xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

14:31 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên