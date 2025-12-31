Các dự án trọng điểm năng lượng quốc gia phải đáp ứng cùng lúc 3 mục tiêu

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nghe báo cáo tiến độ chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B tại phường Phước Thới, TP. Cần Thơ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Sáng 31/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đi kiểm tra tiến độ chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B tại phường Phước Thới, TP. Cần Thơ.

Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Tùng, đại diện lãnh đạo các bộ: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu…

Chuỗi dự án gồm các dự án thượng nguồn và trung nguồn đang được đôn đốc triển khai nhằm đáp ứng tiến độ có dòng khí đầu tiên dự kiến vào tháng 8/2027, bảo đảm đồng bộ với các dự án nhà máy điện ở khâu hạ nguồn.

Các dự án hạ nguồn gồm 4 nhà máy nhiệt điện: Ô Môn I, Ô Môn II, Ô Môn III, Ô Môn IV, với tổng quy mô công suất 3.810 MW.

Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B, do Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư, có quy mô công suất 2 x 330 MW.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao đổi với các đơn vị thi công chuỗi dự án - Ảnh: VGP/Hải Minh

Bộ Công Thương đã hoàn thiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) phương án chuyển đổi nhà máy sang sử dụng nhiên liệu khí Lô B. Chủ đầu tư đã phê duyệt FS dự án; ký hợp đồng EPC dự án vào ngày 5/9/2025.

Dự án đang được triển khai đồng bộ với tiến độ của thượng nguồn, dự kiến hoàn thành công tác chuyển đổi nhiên liệu vào năm 2027.

Dự án Ô Môn II do liên danh Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng và Tập đoàn Marubeni làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án đi vào vận hành cuối năm 2028 nhưng theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án dự kiến sẽ vận hành vào năm 2029, chậm so với tiến độ theo Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII; tiến độ cấp khí cho dự án vào năm 2029, chậm so với yêu cầu khoảng 1 năm.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng quà các đơn vị thi công chuỗi dự án - Ảnh: VGP/Hải Minh

Dự án Ô Môn III do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư, với quy mô công suất 1.050 MW.

Chủ đầu tư đang phấn đấu vận hành thương mại dự án vào tháng 5/2030 theo Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII, dự kiến cấp khí cho dự án vào tháng 11/2029.

Dự án Ô Môn IV cũng do PVN làm chủ đầu tư, có quy mô công suất 1.050 MW, dự kiến sẽ đi vào vận hành tháng 12/2028.

Đối với dự án thượng nguồn, PVN tập trung triển khai các công việc của chiến dịch lắp đặt công trình ngoài biển năm 2025, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch; chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch khoan vào quý II năm 2026 nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ có dòng khí đầu tiên không muộn hơn quý III năm 2027.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với các đơn vị về tiến độ chuỗi dự án - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại cuộc họp với Phó Thủ tướng, EVNGENCO2 kiến nghị Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư dự án thượng nguồn sớm cung cấp kế hoạch tổng thể triển khai dự án thượng, trung nguồn, bao gồm tiến độ dòng khí đầu tiên để EVNGENCO2 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tập đoàn PVN kiến nghị Chính phủ cho phép triển khai thực hiện phương án nguồn khí Lô B cấp cho các hộ tiêu thụ hiện hữu (cấp bù cho Cà Mau) nhằm chủ động các công việc tại dự án thượng nguồn và trung nguồn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả tổng thể chuỗi.

PVN cũng kiến nghị tỉnh An Giang và Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công đường ống dẫn khí trên bờ thuộc dự án trung nguồn.

Tập đoàn Marubeni kiến nghị áp dụng cơ chế thanh toán dự phòng đối với giá điện trong hợp đồng mua bán điện; xem xét ký kết thoả thuận khung giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà đầu tư nhằm bao quát và xử lý các vấn đề còn tồn tại liên quan đến tính khả thi tài chính.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B là một trong những công trình trọng điểm của ngành năng lượng quốc gia, được thể hiện rõ trong Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh nhằm bảo đảm đủ điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026, đồng thời góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Với tầm quan trọng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình triển khai phải đảm bảo cả 3 mục tiêu: Kịp thời về tiến độ theo đúng yêu cầu của Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh; áp dụng công nghệ mới nhất, tốt nhất, thân thiện với môi trường nhất; khi hợp tác phải hài hoà về lợi ích của các bên.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về thể chế, cơ chế, chính sách cho các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng.

Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư các dự án phải coi trọng đào tạo nguồn nhân lực; tận dụng tối đa nguồn cung khí tự nhiên Lô B một cách hiệu quả nhất.

Về việc đàm phán hợp đồng mua bán điện, các chủ đầu tư làm việc với Tập đoàn Điện lực (EVN) trên cơ sở quy định pháp luật.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ và An Giang hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư chậm nhất trong quý I/2026./.