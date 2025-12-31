Thu ngân sách TP Hồ Chí Minh ước đạt 785.000 tỷ trong năm 2025

Ảnh minh họa.

Chiều 30/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khu vực 2 tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh cho biết lũy kế đến sáng 30/12, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 781.585 tỷ đồng. Con số này tương đương 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán HĐND Thành phố giao.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột với 558.839 tỷ đồng, vượt 23,4% so với dự toán Trung ương và 17,5% so với dự toán HĐND Thành phố. Thu từ xuất nhập khẩu đạt 177.331 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% dự toán Trung ương và 103,2% dự toán HĐND Thành phố. Riêng thu từ dầu thô đạt 44.660 tỷ đồng, tương đương 91,1% dự toán, là khoản thu duy nhất chưa hoàn thành kế hoạch.

Dự kiến đến hết năm 2025, tổng thu NSNN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ước đạt 785.000 tỷ đồng, tương ứng 116,9% dự toán Trung ương và 112,6% dự toán HĐND Thành phố giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 561.236 tỷ đồng, chiếm 71,5% tổng thu NSNN. Thu từ dầu thô ước đạt 45.000 tỷ đồng, bằng 91,8% dự toán.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2025 đạt kết quả rất tích cực trong bối cảnh nền kinh tế chung trên thế giới còn nhiều khó khăn. Dù vậy, Thành phố đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng 11, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách cả nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định: "Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý tài chính ngân sách, mà còn là thành quả của tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, tận tụy và bản lĩnh trong điều hành. Trong đó, vai trò của các cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách như ngành Thuế, Hải quan là hết sức quan trọng".

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Bước sang năm 2026, Thành phố đòi hỏi một quyết tâm chính trị cao hơn, một tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn trong quản lý và điều hành. Chúng tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, tư duy mới và cách làm mới, ngành tài chính Thành phố sẽ hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ được giao, phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10%, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hạnh phúc.

Tại hội nghị, 148 tập thể là các tổ chức, cá nhân, Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các doanh nghiệp đạt thành tích cao trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2025.