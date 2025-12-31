Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thu nhập người lao động tăng gần 800.000 đồng

31-12-2025 - 09:18 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Năm nay, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,31 triệu đồng mỗi tháng, tăng 756 nghìn đồng so với năm trước.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Nội vụ, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so với năm 2024.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 2,39%; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động 1,65%, đều giảm so với năm 2024.

Trong năm, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước tổ chức hơn 750 phiên giao dịch việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 1,7 triệu người; trong đó 425.500 lao động đã có việc làm. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 745.000, giảm 12% so với năm trước. Việt Nam cũng đưa 144.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2026, Việt Nam phấn đấu đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong năm 2026, Bộ Nội vụ tiếp tục duy trì ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam. Đồng thời, Bộ cũng thúc đẩy quá trình cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Về tạo việc làm trong nước, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tăng cường kết nối cung cầu, phát triển mạnh thị trường lao động; làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án về hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ...

Theo Minh Trang

VTV

