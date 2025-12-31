Công an cảnh báo nóng người dân khi nhận quà Tết 400.000 đồng

Ngày 30/12, Công an TP Hải Phòng cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Về mức quà tặng, nghị quyết quy định thống nhất mức 400.000 đồng/người, được chi trả bằng tiền. Trường hợp một người đồng thời được xác nhận thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng quà thì cũng chỉ được nhận một suất quà duy nhất, không cộng gộp.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách ý nghĩa này, một số đối tượng xấu đã tung ra nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác để tránh sa bẫy của các đối tượng.

Các đối tượng nhắm vào tâm lý háo hức của người dân trước chính sách ý nghĩa này, chúng gửi cho người dân các đường link có chứa mã độc thông qua các tin nhắn hoặc cuộc gọi mạo danh là cán bộ của cơ quan nhà nước hỗ trợ người dân nhận quà.

Người dân chỉ cần cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP tài khoản ngân hàng, cài các app (ứng dụng) lạ trên thiết bị thông minh sẽ bị các đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị từ đó tiếp tục dẫn dụ bị hại thao tác các bước xác thực nhằm chiếm đoạt tiền từ ngân hàng trực tuyến.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hải Phòng khuyến cáo người dân một số nội dung sau:

3 cách nhận quà Tết 2026 từ Chính phủ

Nhận qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Đây là phương thức hiện đại, giúp tiết kiệm thời gian đi lại và đảm bảo tiền đến đúng người hưởng.

Nhận tiền mặt trực tiếp

Hình thức này dành riêng cho người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc không có tài khoản ngân hàng cá nhân.

Địa điểm: Tại UBND xã/phường hoặc cán bộ bưu điện, tổ dân phố sẽ đến phát tận nhà tùy theo đặc thù từng địa phương.

Lưu ý: Người dân cần mang theo CCCD bản gốc để đối chiếu khi nhận tiền.

Cộng vào kỳ lương hưu hoặc trợ cấp tháng 1/2026

Với những người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo trợ xã hội qua ngân hàng, số tiền 400.000 đồng quà Tết sẽ được cộng trực tiếp vào kỳ chi trả tháng 1/2026. Phương thức này không yêu cầu người dân phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào.