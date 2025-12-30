Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui với hơn 6 triệu người dân Việt Nam trước dịp Tết Nguyên đán 2026

30-12-2025 - 18:03 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nguồn quà Tết hơn 2.500 tỷ đồng của 6,2 triệu người dân thuộc đối tượng được thụ hưởng đang được Kho bạc Nhà nước khẩn trương đôn đốc các đơn vị, để đến tay kịp thời, minh bạch, đầy đủ. Kho bạc Nhà nước cho biết, đơn vị cam kết đôn đốc và quyết tâm thực hiện chi trả đúng thời hạn quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP và Thủ tướng có quyết định bổ sung kinh phí, Kho bạc Nhà nước đã khẩn trương vào cuộc, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc các đơn vị trực thuộc bảo đảm nguồn quà Tết hơn 2.500 tỷ đồng đến hơn 6 triệu người dân kịp thời, minh bạch, đầy đủ.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương, với số tiền gần 2.514 tỷ đồng.

Tổng số đối tượng được thụ hưởng trên cả nước là 6.284.865 người, trong đó có hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng và hơn 4,63 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mỗi người sẽ được nhận mức quà tặng 400.000 đồng, bằng tiền.

Theo Kho bạc Nhà nước, với nhiệm vụ này, hệ thống Kho bạc đóng vai trò là "mạch máu" quan trọng, đảm bảo nguồn lực tài chính được vận hành thần tốc, chính xác và minh bạch. Ngay khi Quyết định được ban hành, Kho bạc Nhà nước đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện hạch toán bổ sung có mục tiêu, đảm bảo nguồn kinh phí sẵn sàng tại địa phương ngay trong ngày 28/12.

Ngoài ra, tiến độ chi trả cũng được Kho bạc theo dõi sát sao, thông qua chế độ báo cáo nghiêm ngặt 2 lần mỗi ngày (vào lúc 11 giờ và 16 giờ). Ngoài ra, việc ứng dụng hệ thống TABMIS cũng giúp nhập dự toán và quản lý dòng tiền một cách có hiệu quả.

Kho bạc Nhà nước cho biết, đơn vị cam kết đôn đốc và quyết tâm thực hiện chi trả đúng thời hạn quy định. Hệ thống đã huy động tối đa nguồn lực, tập trung ưu tiên bố trí công chức giữ vững vị trí công tác, tổ chức làm việc ngoài giờ để kịp thời xử lý hồ sơ.

Điển hình, tại Hà Nội, theo Kế hoạch số 341/KH-UBND, Thành phố dự kiến tặng hơn 1 triệu suất quà với tổng kinh phí hơn 574 tỷ đồng từ nguồn ngân sách các cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Với nhiệm vụ này, bên cạnh phương thức chi trả qua VNeID để tăng cường tính công khai, Kho bạc Nhà nước cũng đã phối hợp với các ngân hàng thương mại để đảm bảo nguồn tiền mặt đầy đủ cho những ai không có tài khoản. Việc thực hiện thủ tục thanh toán tạm ứng tại các xã, phường giúp đảm bảo nhanh gọn khi người dân nhận quà Tết nhưng vẫn đúng quy định pháp luật.

Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết

Hà Giang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày kia, những trường hợp sau sẽ được hưởng 100% BHYT, người dân cần biết kẻo bỏ lỡ quyền lợi!

Từ ngày kia, những trường hợp sau sẽ được hưởng 100% BHYT, người dân cần biết kẻo bỏ lỡ quyền lợi! Nổi bật

Hà Nội vừa khởi công siêu dự án 72.000 tỷ: Hé lộ năng lực thực sự của nhà thầu Trung Quốc

Hà Nội vừa khởi công siêu dự án 72.000 tỷ: Hé lộ năng lực thực sự của nhà thầu Trung Quốc Nổi bật

Mở rộng vùng nước cảng biển Quảng Trị từ 10/2/2026

Mở rộng vùng nước cảng biển Quảng Trị từ 10/2/2026

17:30 , 30/12/2025
Toàn cảnh công trình mở rộng đường hơn 2.000 tỷ ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

Toàn cảnh công trình mở rộng đường hơn 2.000 tỷ ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

17:00 , 30/12/2025
2 ngày nữa, 21 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần nắm rõ

2 ngày nữa, 21 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần nắm rõ

16:49 , 30/12/2025
Gần 3.000 dự án tồn đọng cần tháo gỡ, tổng vốn hơn 2,46 triệu tỷ đồng

Gần 3.000 dự án tồn đọng cần tháo gỡ, tổng vốn hơn 2,46 triệu tỷ đồng

16:39 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên