Tin vui với hơn 6 triệu người dân Việt Nam trước dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP và Thủ tướng có quyết định bổ sung kinh phí, Kho bạc Nhà nước đã khẩn trương vào cuộc, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc các đơn vị trực thuộc bảo đảm nguồn quà Tết hơn 2.500 tỷ đồng đến hơn 6 triệu người dân kịp thời, minh bạch, đầy đủ.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương, với số tiền gần 2.514 tỷ đồng.

Tổng số đối tượng được thụ hưởng trên cả nước là 6.284.865 người, trong đó có hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng và hơn 4,63 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mỗi người sẽ được nhận mức quà tặng 400.000 đồng, bằng tiền.

Theo Kho bạc Nhà nước, với nhiệm vụ này, hệ thống Kho bạc đóng vai trò là "mạch máu" quan trọng, đảm bảo nguồn lực tài chính được vận hành thần tốc, chính xác và minh bạch. Ngay khi Quyết định được ban hành, Kho bạc Nhà nước đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện hạch toán bổ sung có mục tiêu, đảm bảo nguồn kinh phí sẵn sàng tại địa phương ngay trong ngày 28/12.

Ngoài ra, tiến độ chi trả cũng được Kho bạc theo dõi sát sao, thông qua chế độ báo cáo nghiêm ngặt 2 lần mỗi ngày (vào lúc 11 giờ và 16 giờ). Ngoài ra, việc ứng dụng hệ thống TABMIS cũng giúp nhập dự toán và quản lý dòng tiền một cách có hiệu quả.

Kho bạc Nhà nước cho biết, đơn vị cam kết đôn đốc và quyết tâm thực hiện chi trả đúng thời hạn quy định. Hệ thống đã huy động tối đa nguồn lực, tập trung ưu tiên bố trí công chức giữ vững vị trí công tác, tổ chức làm việc ngoài giờ để kịp thời xử lý hồ sơ.

Điển hình, tại Hà Nội, theo Kế hoạch số 341/KH-UBND, Thành phố dự kiến tặng hơn 1 triệu suất quà với tổng kinh phí hơn 574 tỷ đồng từ nguồn ngân sách các cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Với nhiệm vụ này, bên cạnh phương thức chi trả qua VNeID để tăng cường tính công khai, Kho bạc Nhà nước cũng đã phối hợp với các ngân hàng thương mại để đảm bảo nguồn tiền mặt đầy đủ cho những ai không có tài khoản. Việc thực hiện thủ tục thanh toán tạm ứng tại các xã, phường giúp đảm bảo nhanh gọn khi người dân nhận quà Tết nhưng vẫn đúng quy định pháp luật.