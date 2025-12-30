Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mở rộng vùng nước cảng biển Quảng Trị từ 10/2/2026

30-12-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư Công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

Theo Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 10/2/2026, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị tính theo mực nước thủy triều lớn nhất bao gồm các khu vực: Hòn La, Cửa Gianh, Cửa Việt và Mỹ Thuỷ.

Vùng nước cảng biển tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị được điều chỉnh mở rộng so với quy định hiện hành (ảnh minh họa).

Các khu vực có ranh giới về phía biển và đất liền, được giới hạn bởi những điểm có các toạ độ quy định.

Đáng chú ý, quy định mới mở rộng vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Quảng Trị tại khu vực Mỹ Thuỷ nhằm phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành được phê duyệt, cũng như đảm bảo thực hiện theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Đồng thời, mở rộng vùng nước khu vực Cửa Gianh so với quy định hiện hành để đảm bảo bao trùm hết các khu neo đậu, tránh bão.

Ranh giới vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị quy định tại Thông tư này được xác định trên các hải đồ do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, bao gồm: VN50016, VN50017, VN50018 và VN30010 được cập nhật mới nhất năm 2025. Tọa độ các điểm quy định được áp dụng theo Hệ tọa độ VN-2000 và được chuyển sang Hệ tọa độ WGS-84 tương ứng.

Khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị cũng bao gồm 4 khu vực hàng hải Hòn La, Cửa Gianh, Cửa Việt và Mỹ Thủy.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và các khu vực hàng hải được quy định.

Thông tin mới về bảo hiểm y tế tất cả người dân cần biết

Theo PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày kia, những trường hợp sau sẽ được hưởng 100% BHYT, người dân cần biết kẻo bỏ lỡ quyền lợi!

Từ ngày kia, những trường hợp sau sẽ được hưởng 100% BHYT, người dân cần biết kẻo bỏ lỡ quyền lợi! Nổi bật

Hà Nội vừa khởi công siêu dự án 72.000 tỷ: Hé lộ năng lực thực sự của nhà thầu Trung Quốc

Hà Nội vừa khởi công siêu dự án 72.000 tỷ: Hé lộ năng lực thực sự của nhà thầu Trung Quốc Nổi bật

Toàn cảnh công trình mở rộng đường hơn 2.000 tỷ ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

Toàn cảnh công trình mở rộng đường hơn 2.000 tỷ ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

17:00 , 30/12/2025
2 ngày nữa, 21 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần nắm rõ

2 ngày nữa, 21 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần nắm rõ

16:49 , 30/12/2025
Gần 3.000 dự án tồn đọng cần tháo gỡ, tổng vốn hơn 2,46 triệu tỷ đồng

Gần 3.000 dự án tồn đọng cần tháo gỡ, tổng vốn hơn 2,46 triệu tỷ đồng

16:39 , 30/12/2025
Nhiều chính sách mới về thẻ căn cước, giấy phép lái xe có hiệu lực từ năm 2026

Nhiều chính sách mới về thẻ căn cước, giấy phép lái xe có hiệu lực từ năm 2026

16:31 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên