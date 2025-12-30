Toàn cảnh công trình mở rộng đường hơn 2.000 tỷ ở cửa ngõ phía Đông TPHCM
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TPHCM) có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo sự đồng bộ, nâng cao khả năng kết nối, giải quyết ùn tắc trong khu vực đô thị hiện hữu kết nối với đầu mối giao thông lớn như cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu.
Sau 8 tháng khởi công, dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TPHCM) đang được đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng giải quyết tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông.
Dự án xây dựng, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) có tổng chiều dài gần 2 km. Dự án được khởi công vào ngày 26/4, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026.
Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức (BQL) cho biết, hiện nay chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án đối với khu vực đã được thu hồi mặt bằng, phục vụ thi công.
Các hạng mục bao gồm: Cống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hào kỹ thuật... Đồng thời, chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu thi công cuốn chiếu để đảm bảo việc đi lại của người dân.
Theo thiết kế, đoạn đường sẽ được mở rộng gấp ba lần so với hiện trạng, từ mặt cắt ngang 10 m lên 30 m, góp phần nâng cao năng lực thông hành và giảm ùn tắc trong khu vực.
Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ tại những khu vực đã được thu hồi mặt bằng, phục vụ thi công dự án.
Tính đến thời điểm hiện tại, các hộ dân dọc tuyến đã cơ bản hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Dọc tuyến đường Nguyễn Thị Định đang thi công vẫn còn nhiều cột điện, bó cáp điện - viễn thông án ngữ giữa lòng đường.
Dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Thị Định không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông mà còn đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời chỉnh trang hạ tầng, cải thiện diện mạo đô thị khu Đông TPHCM.
Theo
Tiền Phong
