Nhiều chính sách mới về thẻ căn cước, giấy phép lái xe có hiệu lực từ năm 2026

Khoản 5 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật về an ninh, trật tự 2025 đã sửa đổi Điều 27 Luật Căn cước 2023. Theo đó, nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước là: Tại cơ quan quản lý Căn cước của Công an tỉnh, thành phố và Công an xã, phường, đặc khu; Tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định nêu trên tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước tại cơ quan, đơn vị khác hoặc tại chỗ ở của công dân.

Như vậy, theo Luật mới, công dân có thể thực hiện làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước tại công an tỉnh, thành phố; công an xã, phường, đặc khu.

Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật về an ninh, trật tự đã sửa đổi khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách”. Quy định này có hiệu lực từ 1/7/2026.

Trước đó, theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định này có hiệu lực từ 1/1/2026. Như vậy, Luật mới đã lùi thời gian bắt buộc lắp ghế trẻ em trên ô tô đến 1/7/2026.

Ngoài nội dung trên, Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật về an ninh, trật tự 2025 còn bổ sung điểm e khoản 3 Điều 60 về việc đào tạo để nâng hạng giấy phép lái xe thực hiện đối với đối tượng “nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng BE, từ hạng C1 lên hạng C1E, từ hạng C, D1, D2, D lên hạng CE, từ hạng D1 lên hạng D1E, từ hạng D2 lên hạng D2E, từ hạng D lên hạng DE”;

Trong khi đó, quy định hiện hành chỉ nêu “nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng BE, từ hạng C1 lên hạng C1E, từ hạng C lên hạng CE, từ hạng D1 lên hạng D1E, từ hạng D2 lên hạng D2E, từ hạng D lên hạng DE”.

Như vậy, quy định mới đã mở rộng đối tượng được nâng lên hạng CE, bổ sung thêm các hạng: D1, D2, D được nâng hạng lên CE. Điều đó có nghĩa, từ 1/7/2026 người có GPLX hạng D1, D2, D cũng được đào tạo để nâng lên CE.

Đặc biệt, theo Luật mới, xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) tại khoản 2 Điều 35 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2029 và thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định.