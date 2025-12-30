Bất chấp muôn vàn khó khăn, doanh nghiệp hơn 40 năm tuổi tạo kỳ tích chưa từng có trong lịch sử

Công ty cổ phần Than Mông Dương - TKV tiền thân là Mỏ than Mông Dương được thành lập năm 1982. Đến năm 2008 Công ty cổ phần Than Mông Dương - TKV chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và điều lệ công ty.



Diện tích khai trường của doanh nghiệp này là 10,9 km2; phía Bắc giáp Sông Mông Dương; phía Nam giáp xí nghiệp 790; phía Tây Giáp Công ty than Khe Chàm; phía Đông giáp với Vịnh Bái Tử Long.

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc đặc biệt đối với Công ty CP Than Mông Dương. Trong bối cảnh thị trường than nhiều biến động, điều kiện địa chất ngày càng phức tạp, các lò chợ phải chuyển diện tới 18 lần – con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây – doanh nghiệp hơn 40 năm tuổi này vẫn tạo nên một thành tựu mang tính lịch sử.

Công trường khai thác Than Mông Dương

Đây là kết quả không dễ đạt được trong một năm sản xuất đầy thách thức. Ngay từ đầu năm, Than Mông Dương đã phải đối mặt với điều kiện địa chất phức tạp, nhiều diện khai thác gặp vùng không vỉa, đá trụ nổi tại lò chợ cơ giới hóa buộc phải khoan bắn mìn cắt đá, làm giảm đáng kể năng suất khấu than.

Việc các lò chợ liên tục phải chuyển diện khiến nhịp độ sản xuất bị gián đoạn, chi phí tăng cao, công tác tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, chất lượng than khai thác không ổn định, độ tro có thời điểm lên tới 38%, cao hơn kế hoạch, kéo theo chi phí tuyển rửa gia tăng.

Tuy nhiên, vượt lên những trở ngại đó, tập thể cán bộ, công nhân Than Mông Dương đã cán đích sớm kế hoạch sản xuất năm 2025. Mỏ đạt sản lượng khai thác 1,68 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch năm và tăng 7% so với năm 2024 – mức cao nhất trong hơn 40 năm hình thành và phát triển. Sản lượng than tiêu thụ đạt trên 1,677 triệu tấn, tiếp tục vượt kế hoạch, cho thấy sự ổn định của chuỗi sản xuất – tiêu thụ trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đào lò chuẩn bị sản xuất đạt 105,3% kế hoạch; mét lò neo đạt 120% kế hoạch; các tuyến ngầm vận tải ở mức -97,5 đến -250 và -250 đến -400 hoàn thành đúng tiến độ Tập đoàn giao. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Than Mông Dương đưa lò chợ đầu tiên xuống mức -400/-250 khai thác từ tháng 1/2026, mở ra bước tiến mới trong chiến lược khai thác xuống sâu.

Đặc biệt, trong năm, công ty không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, không có sự cố loại I, II; số vụ tai nạn giảm tới 53,1% – mức giảm sâu nhất trong nhiều năm dù trong điều kiện khai thác xuống sâu, áp lực địa chất lớn.

Cùng với đó, đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân toàn công ty đạt 21,8 triệu đồng/người/tháng; riêng thợ lò đạt 24,7 triệu đồng/tháng, vượt hơn 12% kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ lao động nghỉ việc giảm trên 35%, công ty tái tuyển được 61 lao động quay trở lại làm việc.

Năm 2026, điều kiện địa chất mỏ được dự báo là có nhiều biến động so với kế hoạch. Than Mông Dương cho biết sẽ tập trung điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng kịp thời để hoàn thành kế hoạch có lợi nhuận, duy trì đoàn kết, phối hợp giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, tạo sự đồng thuận cao nhất trong việc điều hành.