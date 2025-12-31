Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hướng dẫn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi hộ gia đình

31-12-2025 - 07:19 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo quy định mới của Luật Đất đai 2024, việc cấp đổi Giấy chứng nhận đất hộ gia đình do các thành viên tự thỏa thuận, không cần xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi hộ gia đình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo quy định mới, khi cấp Giấy chứng nhận sẽ không còn ghi tên "hộ" mà chỉ ghi tên người đại diện hoặc những người có chung quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, các thành viên trong hộ ông Nguyễn Văn A thống nhất để ông C và ông D đại diện đứng tên.

Căn cứ khoản 4 Điều 256 Luật Đất đai năm 2024, việc cấp đổi Giấy chứng nhận đối với các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình do các thành viên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quy định này không yêu cầu phải có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận số thành viên hộ gia đình tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất.

Bà Thanh Tuyền (Đồng Tháp) hỏi, vậy việc thay đổi người đại diện trong Giấy chứng nhận cần có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên của hộ gia đình được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không, hay đơn đăng ký biến động thể hiện nội dung ông C và D đứng đại diện cho thành viên còn lại?

Trường hợp Giấy chứng nhận nêu trên nếu hộ gia đình có nhu cầu cấp mỗi thành viên một Giấy có được không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình đã được quy định về nguyên tắc tại khoản 5 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024, trong đó đã quy định cấp một Giấy chứng nhận và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó đã bao gồm việc thay đổi người đại diện trong Giấy chứng nhận), không quy định thỏa thuận trên phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Tại điểm a khoản 2 mục VII, nội dung C, Phần V Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi tên đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì nội dung trong Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định này phải thể hiện thông tin các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến bà được biết và nghiên cứu thực hiện.

Thông tin mới về bảo hiểm y tế tất cả người dân cần biết

Theo P.V

VTV

