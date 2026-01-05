'Soi' kết quả tăng trưởng GRDP năm 2025 của top 5 địa phương dẫn đầu cả nước: Tất cả đều có một điểm chung này

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế địa phương diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro và bất định. Tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm và không đồng đều giữa các khu vực; chính sách tài khóa, tiền tệ có xu hướng nới lỏng nhưng dễ tổn thương; rủi ro thể chế, địa chính trị, gián đoạn cục bộ trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã ảnh hưởng đến thương mại, đầu tư quốc tế, nhu cầu thị trường, hoạt động xuất khẩu và dòng vốn đầu tư.

Cục Thống kê (Bộ tài chính) đánh giá, trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng trưởng khá, đạt 8,02%, tăng trưởng GRDP của các địa phương nhìn chung vận động theo xu hướng chung của nền kinh tế, tiếp tục phục hồi và mở rộng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương còn chưa đồng đều.

Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng khá và cao, tiếp tục giữ vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của cả nước; trong khi một số địa phương tăng trưởng chậm hơn do chịu tác động của điều kiện thị trường, cơ cấu kinh tế, thiên tai và các yếu tố đặc thù. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng năm 2025 cho thấy kinh tế địa phương đang từng bước thích ứng với bối cảnh mới của đất nước, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kết quả ước tính cho thấy tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%. Phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7%.

Đáng chú ý, có 6/34 địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP năm 2025 trên 10%. Trong đó, tiêu biểu là Quảng Ninh và Hải Phòng tăng cao nhất với mức tăng lần lượt là 11,89% và 11,81%, phản ánh khả năng tận dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI và sự bứt phá mạnh mẽ của các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Trong bức tranh kinh tế năm 2025, điểm nhấn nổi bật là nhóm địa phương có bứt phá mạnh mẽ về tốc độ tăng GRDP. Dẫn đầu cả nước là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27% đến 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

TOP 5 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Cục Thống kê cho hay, các địa phương này có điểm chung là định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện và lợi thế so sánh của địa phương; nền tảng công nghiệp và dịch vụ tương đối vững chắc; triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Việc phát huy nội lực gắn với thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt mức cao.

Tăng trưởng đột phá tại các địa phương này gắn liền với vận hành các tổ hợp công nghiệp và dự án FDI quy mô lớn, tiêu biểu như: Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và tổ hợp công nghiệp ô tô Thành Công Việt Hưng, Các dự án FDI trong khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà tại Quảng Ninh; Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, các dự án FDI của tập đoàn LG tại Hải Phòng; các cụm công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ, các khu, cụm công nghiệp Khánh Phú, Gián Khẩu tại Ninh Bình; Khu công nghiệp Thụy Vân, Phù Ninh, Trung Hà tại Phú Thọ; Tổ hợp Samsung, Các khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn tại Bắc Ninh….

Bên cạnh đó, một số địa phương tận dụng lợi thế quy mô kinh tế còn nhỏ để tạo bước nhảy vọt về tỷ trọng, thông qua đột phá trong giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới.