Hành trình 2 tháng rẽ sóng, vượt đại dương để hồi hương của giàn khoan tự nâng hiện đại bậc nhất Việt Nam

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc Gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 25/12 vừa qua, giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã về đến Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh , hoàn thành hành trình vận chuyển 2 tháng từ châu Âu về Việt Nam với tổng quãng đường 12.855,6 hải lý.



Đây là dấu mốc quan trọng trong chương trình tái khởi động giàn PV DRILLING IX của PV Drilling mới đầu tư, mở ra giai đoạn hoàn tất các khâu chuẩn bị trước khi đưa giàn tham gia chiến dịch khoan từ tháng 4/2026.

Trước đó, ngày 30/10/2025, giàn PV DRILLING IX rời cảng Esbjerg (Đan Mạch), di chuyển tới cảng Rotterdam (Hà Lan) để lên tàu vận tải chuyên dụng, chính thức bắt đầu hành trình trở về Việt Nam.

Theo đại diện PV Drilling, toàn bộ quá trình vận chuyển được tổ chức bài bản, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như quy định an toàn hàng hải quốc tế.

Trong giai đoạn tái khởi động đầu tiên tại Đan Mạch, bắt đầu từ tháng 9/2025, giàn PV DRILLING IX đã hoàn tất việc kiểm tra, vận hành và chạy thử hàng loạt hệ thống, thiết bị then chốt theo yêu cầu của đăng kiểm ABS.

Các hạng mục gồm thiết bị an toàn, hệ thống cẩu, động cơ, máy phát điện và hệ thống nâng hạ giàn đều được đánh giá đạt chuẩn, qua đó tạo nền tảng kỹ thuật vững chắc để giàn sẵn sàng trở lại hoạt động sau thời gian bảo dưỡng và chuẩn bị tại châu Âu.

Sau khi về đến Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, giàn PV DRILLING IX sẽ thực hiện kiểm tra dưới nước (UWILD) và tái khởi động giai đoạn hai trong 3 tháng, gồm đại tu máy móc trang thiết bị, thay thế đường ống, nâng cấp khu nhà ở, lắp đặt và chạy thử,... sẵn sàng cho chiến dịch khoan mới, dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2026.

PV Drilling sẽ đưa giàn khoan PV DRILLING IX vào vận hành từ tháng 4/2026, góp phần tăng cường năng lực khoan, đồng thời gia tăng khối lượng công việc cho các dịch vụ liên quan đến khoan tại thị trường Việt Nam và khu vực… làm gia tăng doanh thu và lợi nhuận các dịch vụ cốt lõi của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong 2026 và các năm tiếp theo.

Giàn khoan PV DRILLING IX được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Friede & Goldman, một trong những thiết kế giàn tự nâng hiện đại, được sử dụng rộng rãi tại các khu vực có yêu cầu cao về an toàn và kỹ thuật như Biển Bắc, Tây Phi và Đông Nam Á.

Giàn có khả năng khoan sâu đến 30.000 feet (9.144 m), hoạt động hiệu quả tại vùng nước sâu đến 425 feet (129,5 m), cùng hệ thống jacking NOV BLM tích hợp mức độ tự động hóa cao, đáp ứng tốt các chiến dịch khoan dài ngày tại các vùng biển có cấu trúc địa chất phức tạp, nhất là các giếng khai thác mới áp dụng kỹ thuật khoan xiên – khoan xa "Extended reach drilling-ERD". 150 người có thể cùng làm việc trực tiếp trên giàn.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2025 và nêu phương hướng nhiệm vụ năm 2026 diễn ra hồi tháng 12, PV Drilling cho hay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty trong năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong 10 năm qua.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất ước đạt 10.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 830 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh thu năm 2025 đã vượt 46%, trong khi lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt cao hơn 39% và 57%.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục dịch chuyển theo hướng đa dạng, bền vững, trong đó các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, dịch vụ phụ trợ và thị trường quốc tế chiếm khoảng 40%.

Các đơn vị thành viên như PVD Logging, PVD Well Services, PVD Tech, PVD Offshore… đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đồng thời mở rộng danh mục và đưa ra thị trường nhiều dịch vụ kỹ thuật mới.

Song song với đó, trong năm qua, PV Drilling đẩy mạnh hoạt động đầu tư với tổng giá trị gần 3.053 tỷ đồng, trọng tâm là bổ sung hai giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII và PV Drilling IX nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và quy mô hoạt động.