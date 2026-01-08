Các xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo dữ liệu trích xuất từ 12h ngày 6/1 đến 12h ngày 7/1/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông ghi nhận những biến động mới. Sau ngày 6/1 với số vi phạm giảm sâu (17 ca), thì đến ngày 7/1, con số này đã tăng lên 43 trường hợp vượt đèn đỏ.

Tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống trí tuệ nhân tạo đã tự động nhận diện và ghi hình 43 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), 13 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, tại khu vực đường Lê Văn Lương, camera giám sát cũng phát hiện 01 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định.

Ghi nhận tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có 8.309 phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình 74 km/h. Qua phân tích hình ảnh, AI đã chỉ ra các lỗi vi phạm tĩnh và động bao gồm 02 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn, 01 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Hiện tại, toàn bộ danh sách và hình ảnh bằng chứng đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình "phạt nguội". Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách nộp phạt nguội online

Công an thành phố Hà Nội vừa triển khai xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.

Theo đó, đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống Camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý: trực tiếp tại trụ sở các Đội Cảnh sát giao thông hoặc thực hiện xử lý trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi mà không phải đến cơ quan Công an.

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ của Bộ Công an

Để thực hiện nộp phạt, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Bước 2: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Bước 3: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Bước 4: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” sau đó thực hiện theo hệ thống để thực hiện nộp phạt.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Điểm c Khoản 7 Điều 7: "Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông)." Hình thức bổ sung: Trừ 04 điểm giấy phép lái xe (Điểm b Khoản 13 Điều 7).

Điểm h Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách."

Điểm i Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải tội phạm)."