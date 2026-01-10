Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 30/6, hơn 70 triệu xe máy sắp phải thực hiện kiểm định khí thải theo quy chuẩn mới

10-01-2026 - 08:25 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thông tư 92 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6. Tuy nhiên, lộ trình áp dụng cụ thể sẽ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 9/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đơn vị này đã ban hành Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT, kèm theo đó là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 99:2025/BNNMT về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Quy chuẩn này áp dụng cho các loại xe lắp động cơ cháy cưỡng bức đã được cấp biển số tại Việt Nam, ngoại trừ các phương tiện đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điểm cốt lõi của quy chuẩn mới là việc phân chia nồng độ khí thải thành 4 mức giới hạn cụ thể đối với hai thông số chính là Cacbon Monoxit (CO) và Hydrocacbon (HC). Theo đó, nồng độ CO tối đa cho phép sẽ được siết chặt dần từ 4,5% (Mức 1) xuống còn 2,0% (Mức 4). Đối với nồng độ HC, tiêu chuẩn đặt ra sự khác biệt rõ rệt giữa các loại động cơ. Cụ thể, giới hạn cho động cơ 4 kỳ giảm từ 1.500ppm xuống 1.000ppm; trong khi đó, động cơ 2 kỳ sẽ chịu sự kiểm soát gắt gao hơn với mức giảm mạnh từ 10.000ppm xuống còn 2.000ppm ở các mức cao hơn. Quá trình xác định các chỉ số này bắt buộc phải tuân thủ phương pháp đo quy định tại tiêu chuẩn TCVN 11215:2015.

Về lộ trình thực hiện, Thông tư 92 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Tuy nhiên, thời điểm áp dụng cụ thể cho từng nhóm phương tiện sẽ thực hiện linh hoạt theo quy định của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tính khả thi. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn chung, trong khi Bộ Xây dựng căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện công tác kiểm định khí thải thực tế. Các cơ sở kiểm định muốn hoạt động phải được chứng nhận đủ điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị đo lường theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Theo số liệu thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng), cả nước hiện có hơn 70 triệu mô tô và xe máy đang lưu hành. Để đáp ứng khối lượng công việc này, ước tính cần khoảng 5.000 cơ sở đủ điều kiện kiểm định.

