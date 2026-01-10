Phó Trưởng Thuế Hà Nội: Xử phạt vi phạm hành chính không nhằm mục đích thu tiền phạt mà tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa tất cả người nộp thuế

Mới đây, Tạp chí Kinh tế - Tài chính Online tổ chức tọa đàm "Những điểm mới cần lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính Thuế và Hóa đơn".

Cụ thể, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026.

Tọa đàm đặt vấn đề: Từ thực tế quản lý tại địa bàn Hà Nội, ông có thể cho biết đối với những vi phạm xảy ra trước thời điểm ngày 16 tháng 5 năm 2026 thì áp dụng quy định nào?

Phó trưởng Thuế Thành phố Hà Nội Vũ Hoàng Long cho biết, tại Nghị định số 310 cũng đã quy định các nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

Trong trường hợp các hành vi vi phạm hành chính được thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhằm bảo đảm thống nhất với các nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, theo đó các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã kết thúc trước ngày 16 tháng 5 năm 2026 sẽ áp dụng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

Còn các hành vi vi phạm đang thực hiện trước ngày 16 tháng 5 năm 2026 và được phát hiện sau ngày 16 tháng 5 năm 2026 thì sẽ áp dụng quy định tại Nghị định 310.

Một câu hỏi khác: Nghị định 310 vài tháng nữa sẽ chính thức có hiệu lực. Về phía cơ quan quản lý thuế, đại diện cơ quan quản lý thuế có lời khuyên gì cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận cũng như thực thi các nội dung quy định tại Nghị định?

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Hoàng Long - Phó trưởng Thuế Thành phố Hà Nội cho biết, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng, đủ, kịp thời thể hiện trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp đối với đất nước.

Ông nhấn mạnh, Nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính không nhằm mục đích thu tiền phạt mà nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế giữa tất cả người nộp thuế.

Mức phạt vi phạm hành chính theo đánh giá của cơ quan thuế là lớn và cao hơn so với mức độ tuân thủ nếu người nộp thuế thực hiện nghiêm chỉnh ngay từ đầu. Do đó, ông Long đề nghị người dân, các hộ cá thể, hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp, tổ chức cần nghiên cứu, hiểu biết về chính sách pháp luật thuế, thủ tục hành chính thuế, cập nhật thường xuyên những thay đổi trong chính sách pháp luật.

"Trong quá trình thực hiện, cần kiểm soát việc kê khai, lập hóa đơn; đồng thời khi có sai sót cần sửa chữa, thay thế kịp thời để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính", ông nhấn mạnh.

Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết cơ quan thuế luôn duy trì các bộ phận hỗ trợ người nộp thuế nhằm giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục, nghĩa vụ về thuế. Riêng Thuế TP Hà Nội đã thiết lập đầy đủ, đồng bộ hệ thống đường dây nóng, bộ phận hỗ trợ người nộp thuế từ cấp thành phố đến 25 thuế cơ sở. Đồng thời, cũng ứng dụng hệ thống trợ lý ảo chatbot AI với công nghệ tiên tiến để hỗ trợ người nộp thuế.