514 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 16/12/2025 đến ngày 31/12/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh với 514 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45, và Quốc lộ 47B. Các trường hợp này đã được lực lượng chức năng gửi thông báo phục vụ “xử phạt nguội”.

Qua thông báo này, Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Danh sách cụ thể như sau:

117 trường hợp người điều khiển xe vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1:

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

234 trường hợp người điều khiển xe vi phạm trên tuyến Quốc lộ 45:

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

163 trường hợp người điều khiển xe vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47B

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm sau để giải quyết vụ việc:

- Bộ phận Một Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá, tại địa chỉ số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

- Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá, tại địa chỉ Km570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá.

- Trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân cũng có thể truy cập vào đường trang web của Cục Cảnh sát Giao thông và điền thông tin biển kiểm soát theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo Nghị 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ 10 km/h-20 km/h, mức phạt là 4-6 triệu đồng, đồng thời người điều khiển bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Còn đối với xe máy, trong trường hợp người điều kiển xe vượt quá tốc độ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng; vượt quá tốc độ 10-20 km/h bị phạt 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt 10-14 triệu đồng, đồng thời người điều khiển bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.