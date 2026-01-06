Cục Thống kê: Hơn 75% doanh nghiệp nhận định sản xuất kinh doanh quý 4/2025 tốt hơn quý trước

Ảnh minh họa do AI tạo ra

Cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2025.

Báo cáo cho thấy, trong tháng 12, cả nước có gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,9% so với tháng 11 và tăng 71,6% so với cùng kỳ năm trước, gần 10,0 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,0% và tăng 12,7%.

4.594 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 5,5% và tăng 9,7%; 12.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 89,1% và giảm 36,6%; 5.045 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,4% và tăng 115,1%.

Tính chung năm 2025, cả nước có gần 297,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm trước; bình quân một tháng có 24,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 227,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,8% so với năm 2024; bình quân một tháng có 18,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2025 là gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024.

Cục Thống kê cũng công bố đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý IV/2025 so với quý III/2025. Theo đó, có 75,8% số doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý này tốt hơn và giữ ổn định so với quý trước (25,4% tốt hơn và 50,4% giữ ổn định); 24,2% số doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

So với quý III/2025 tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn quý trước tăng 1,1%; giữ ổn định giảm 0,2% và khó khăn hơn giảm 0,9%.

Báo cáo của Cục Thống kê cũng cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2025 ước tính tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2025, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước.

GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,64%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,65%; khu vực dịch vụ chiếm 42,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,96%.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm trước. GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD).

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 245,0 triệu đồng/lao động (tương đương 9.809 USD/lao động, tăng 626 USD so với năm 2024); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 6,83% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2025 ước đạt 29,2%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với năm 2024), tăng trưởng kinh tế đạt khá, quy mô nền kinh tế được mở rộng.