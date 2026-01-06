Lương tháng 12/2025 trả vào tháng 1/2026, tính thuế thu nhập cá nhân thế nào: Cục Thuế trả lời

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người nộp thuế băn khoăn, lương tháng 12/2025 được chi trả vào tháng 1/2026, khi tính thuế thu nhập cá nhân có được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới hay không?

Ngày 26/12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025. Tại đây, Bộ và cơ quan thuế, hải quan đã trả lời trực tiếp và trực tuyến các câu hỏi của người nộp thuế để giải đáp các vướng mắc.

Theo đó, một cá nhân đã có câu hỏi, Nghị quyết 110/2025 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Người nộp thuế băn khoăn, lương tháng 12/2025 được chi trả vào tháng 1/2026 thì khi tính mức giảm trừ gia cảnh có được áp dụng theo mức mới không?

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết, theo Luật Thuế TNCN hiện hành, Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013 của Chính phủ, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại thông tư là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Theo quy định tại Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Đồng thời, Nghị quyết số 954/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 110 có hiệu lực.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế cho biết, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế.

Trường hợp lương tháng 12/2025 trả vào tháng 1/2026 thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là tháng 1/2026 vì đây là thời điểm thực trả thu nhập.

Do đó, khoản tiền lương tháng 12/2025 nhưng chi trả vào tháng 1/2026 sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết số 110/2025 khi kê khai, tính nộp thuế TNCN.

Giả sử tiền lương tháng 12/2025 của cá nhân là 30 triệu đồng và thực nhận trong tháng 1/2026 được giảm trừ gia cảnh cho bản thân 15,5 triệu đồng và các loại bảo hiểm bắt buộc 10,5% x 30 triệu đồng = 3,15 triệu đồng, thu nhập còn lại để tính thuế thu nhập cá nhân là 11,35 triệu đồng (30 triệu - 15,5 - 3,15).

Với thu nhập này, cá nhân sẽ nộp thuế ở bậc 2 theo biểu thuế lũy tiến 5 bậc (trên 10 triệu đồng - 30 triệu đồng) với thuế suất 10%. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 635.000 đồng, giảm hơn 992.000 đồng so với số thuế phải nộp trước đây.

Trường hợp cá nhân có 1 người phụ thuộc thì sau khi được khấu trừ, thu nhập tính thuế còn lại là 5,9 triệu đồng và chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 với thuế suất 5%. Tương ứng số thuế phải nộp là 257.500 đồng/tháng, giảm 710.000 đồng so với số thuế gần 967.500 đồng như trước đây.

Ngọc Khánh

