Một dấu ấn Việt Nam được ghi nhận top đầu thế giới, vượt Úc, Trung Quốc

Công ty dữ liệu và thống kê chuyến bay OAG lập danh sách hàng năm về các tuyến đường bay được sử dụng nhiều nhất trên hành tinh dựa trên Dữ liệu Lịch trình hàng không toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 12, và kết quả năm 2025 vừa được công bố.

Năm nay, 9 trong số 10 vị trí hàng đầu đều nằm ở cùng một khu vực: Châu Á - Thái Bình Dương; và tuyến bay có số lượng ghế được đặt nhiều nhất (khoảng 14,3 triệu ghế) là ở Hàn Quốc, giữa sân bay quốc tế Jeju và sân bay Seoul Gimpo. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn 17% so với trước đại dịch năm 2019, nhưng tuyến bay này đã tăng 1% so với năm 2024.

Đứng thứ hai là tuyến bay nội địa Nhật Bản giữa Sapporo New Chitose và Tokyo Haneda (với 12 triệu chỗ ngồi), và thứ ba là tuyến bay từ cùng sân bay Tokyo này đến Fukuoka (với 11,4 triệu chỗ ngồi được bán ra). Ở vị trí thứ năm là tuyến bay duy nhất đến từ ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Jeddah đến Riyadh đã bán được 9,8 triệu chỗ ngồi, tăng mạnh 22% so với năm 2019 (mức tăng lớn nhất trong top 10).

Tuyến bay nội địa lớn nhất Việt Nam giữa Hà Nội (HAN) và Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) là tuyến bay bận rộn thứ tư với 11 triệu chỗ ngồi đã được lên lịch vào năm 2025, tăng 4% so với năm trước và 8% so với năm 2019. Tuyến bay này có tính cạnh tranh cao với 6 hãng hàng không khai thác vào năm 2025. Giá vé máy bay trên tuyến này đã giảm 11% so với năm trước, với giá vé một chiều trung bình là 67 đô la Mỹ.

Dưới đây là 10 tuyến bay bận rộn nhất năm 2025: Jeju International - Seoul Gimpo (Hàn Quốc): 14,3 triệu; Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda (Nhật Bản): 12 triệu;

Fukuoka - Tokyo Haneda (Nhật Bản): 11,4 triệu; Hà Nội - TP.HCM: 11 triệu. Jeddah - Riyadh (Saudi Arabia): 9,8 triệu. Melbourne - Sydney (Úc): 8,9 triệu.

Tokyo Haneda - Okinawa Naha (Nhật Bản): 8 triệu. Mumbai - Delhi (Ấn Độ): 7,6 triệu. Beijing - Shanghai Hongqiao (Trung Quốc): 7,4 triệu. Shanghai Hongqiao - Shenzhen (Trung Quốc): 7,1 triệu.

Năm 2025: Hàng không Việt Nam phục vụ ﻿83,5 triệu lượt hành khách

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng của hoạt động vận tải hàng không Việt Nam với đà tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thị trường nội địa và quốc tế. Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, vận tải hàng không trong năm 2025 tiếp tục ghi nhận những kết quả hết sức ấn tượng. Tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường ước đạt 83,5 triệu lượt hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,7% về hành khách và 18,5% về hàng hóa so với năm 2024.

Đáng chú ý, vận tải hàng không quốc tế nổi lên là điểm sáng nổi bật nhất với mức tăng trưởng bứt phá. Tổng lượng vận chuyển quốc tế ước đạt 46,6 triệu khách, tăng 12,6% và 1,3 triệu tấn hàng hoá, tăng 22,6%.

Kết quả này có được cùng mạng lưới 113 đường bay quốc tế được các hãng hàng không Việt Nam khai thác và 142 đường bay quốc tế được khai thác bởi 71 hãng hàng không nước ngoài đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tổng lượng vận chuyển nội địa ước đạt 36,9 triệu khách và 226,8 nghìn tấn hàng hoá, tương ứng tăng 8,4% về hành khách và tương đương mức sản lượng hàng hóa năm 2024. Các hãng hàng không Việt Nam duy trì mạng đường bay nội địa với khoảng 55 đường bay, kết nối Hà Nội, TP. HCM và 20 cảng hàng không trên cả nước.

