Người dân đi tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cần lưu ý thông tin này kẻo mất quyền lợi

Ảnh minh họa (Nguồn: Hà Nội Metro)

Hà Nội Metro cho biết, việc triển khai thử nghiệm hệ thống soát vé mới được thực hiện theo Kế hoạch số 428/KH-BCA-BXD-UBNDHN ngày 16/7/2025 của Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội, cùng Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt quy trình kiểm soát vé tự động ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đối với người dân đi tàu điện đô thị.

Đến ngày 31/12/2025, Hà Nội Metro đã hoàn thành việc lắp đặt, nâng cấp 50% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học tại 8 nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để đưa hệ thống vào vận hành thử nghiệm theo kế hoạch.

Trong thời gian thử nghiệm, người dân có thể sử dụng nhiều hình thức vé khác nhau, gồm vé lượt (mua trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc tại quầy vé), vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng), thẻ Visa và thẻ Căn cước công dân gắn chip đối với người dân từ 60 tuổi trở lên.

Cùng với đó, hệ thống soát vé mới cho phép người dân lựa chọn các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như Momo, Shopee Pay, Apple Pay, Samsung Pay…, góp phần tạo thuận lợi trong quá trình đi lại và giảm sử dụng tiền mặt.

Trong giai đoạn thử nghiệm, Hà Nội Metro phối hợp với Visa và các đối tác triển khai một số chính sách hỗ trợ người dân. Cụ thể, người dân mua vé lượt trên ứng dụng Hà Nội Metro được tài trợ toàn bộ tiền vé; người dân sử dụng thẻ Visa để đi tàu trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội được hỗ trợ 100% tiền vé đến hết ngày 28/02/2026 hoặc đến khi hết ngân sách của nhà tài trợ.

Để bảo đảm hoạt động vận tải hành khách diễn ra ổn định, trong thời gian thử nghiệm, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội vẫn duy trì vận hành song song hệ thống cổng soát vé hiện nay, tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong quá trình chuyển đổi.

Dự kiến đến ngày 31/01/2026, Hà Nội Metro sẽ hoàn thành toàn bộ công tác nâng cấp cổng soát vé, trung tâm dữ liệu và triển khai phần mềm quản lý hệ thống vé trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội. Sau đó, hệ thống vé mới sẽ được đưa vào vận hành đồng bộ trên các tuyến đường sắt đô thị trong tháng 2/2026.

Hà Nội Metro khuyến nghị người dân thường xuyên sử dụng tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội chủ động tìm hiểu, trải nghiệm hệ thống soát vé mới trong giai đoạn thử nghiệm để làm quen với hình thức đi tàu và thanh toán hiện đại trước khi hệ thống được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.