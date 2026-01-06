Cho người khác mượn điện thoại: Quên gì thì quên, cấm được quên thao tác 5 giây này nếu không muốn lộ hết bí mật

Trong thời đại smartphone chứa đựng cả thế giới riêng tư từ tin nhắn Zalo, hình ảnh cá nhân cho đến các ứng dụng ngân hàng quan trọng, việc đưa điện thoại cho người khác mượn chẳng khác nào giao trứng cho ác. Nhiều người thường rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan: từ chối thì ngại mất lòng, mà cho mượn thì nơm nớp lo sợ đối phương lỡ tay (hoặc cố ý) vuốt sang các ứng dụng nhạy cảm khác. Tuy nhiên, thay vì đứng ngồi không yên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi chỉ với vài thao tác cài đặt cực đơn giản có sẵn trên máy mà ít người để ý.

Điện thoại là thiết bị chứa rất nhiều bí mật, nên việc cho mượn điện thoại cũng cần phải chú ý

Đối với hội người dùng Android, tính năng "thần thánh" này mang tên Ghim ứng dụng (App Pinning). Đây được xem là tấm khiên bảo vệ hiệu quả nhất khi bạn cần đưa máy cho trẻ nhỏ xem YouTube hoặc cho bạn bè mượn gọi một cuộc điện thoại gấp. Để kích hoạt, bạn chỉ cần vào Cài đặt, tìm đến mục Bảo mật và bật Ghim ứng dụng (hoặc gõ trực tiếp từ khóa này vào thanh tìm kiếm cho nhanh). Một mẹo nhỏ là hãy nhớ bật thêm tùy chọn "Yêu cầu mật khẩu khi bỏ ghim" để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi cần cho mượn máy, bạn chỉ việc mở đa nhiệm, nhấn vào biểu tượng ứng dụng và chọn "Ghim". Lúc này, người mượn sẽ bị "giam lỏng" trong ứng dụng đó, không thể thoát ra màn hình chính hay xem thông báo nếu không có mật khẩu của chính chủ.

Tính năng Truy cập được hướng dẫn trên iPhone

Không hề kém cạnh, các tín đồ nhà Táo cũng sở hữu một vũ khí lợi hại mang tên Truy cập được hướng dẫn (Guided Access) nằm ngay trong phần Trợ năng. Cơ chế hoạt động của nó cũng tương tự như trên Android nhưng thao tác kích hoạt "ngầu" hơn nhiều. Sau khi thiết lập ban đầu, mỗi lần đưa máy cho ai đó, bạn chỉ cần nhấn nút nguồn 3 lần liên tiếp. Ngay lập tức, chiếc iPhone sẽ khóa chặt vào màn hình hiện tại, vô hiệu hóa các phím cứng và ngăn chặn mọi ý định "đi du lịch" sang các ứng dụng khác. Khi nhận lại máy, thao tác nhấn 3 lần nút nguồn kèm Face ID hoặc mật mã sẽ đưa mọi thứ trở lại bình thường trong tích tắc.

Mặc dù là cứu cánh tuyệt vời để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng người dùng cũng cần lưu ý một điểm yếu chết người của tính năng này khi áp dụng với thư viện ảnh. Việc ghim ứng dụng chỉ ngăn người khác thoát ra ngoài, chứ không ngăn được họ thao tác bên trong ứng dụng đó. Nghĩa là nếu bạn mở sẵn một bức ảnh rồi ghim lại và đưa cho người khác, họ vẫn có thể vuốt sang trái hoặc phải để xem các tấm hình lân cận. Do đó, hãy cân nhắc kỹ trước khi giao máy ở chế độ xem ảnh, còn với các tác vụ khác như lướt web, xem video hay gọi điện thì đây đích thị là bí kíp "must-have" để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm 2026.