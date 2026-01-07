Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

07-01-2026 - 19:53 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát cảnh báo mới.

Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an xã Cốc Pàng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh thiệt hại số tiền lớn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 29/12/2025, anh V.M.C trú tại xóm Chè Lỳ B, xã Cốc Pàng nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ “Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội”, thông báo tài khoản ngân hàng của anh bị lợi dụng liên quan đến hành vi rửa tiền và yêu cầu kết bạn Zalo để “làm việc”.

Đối tượng gửi hình ảnh giấy tờ giả mạo, đọc đúng thông tin cá nhân nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu anh C chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản mang tên “TRIỆU VĂN THUẬN” để “xác minh”.

Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ- Ảnh 2.

Công an xã Cốc Pàng tuyên truyền, giải thích cho anh C về lừa đảo trên không gian mạng

Khi anh C nhờ người dân hỗ trợ chuyển tiền, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Công an xã Cốc Pàng đã kịp thời phát hiện, giải thích và xác định đây là thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an để lừa đảo. Nhờ đó, anh V.M.C đã dừng việc chuyển tiền, không để xảy ra thiệt hại.

Công an xã Cốc Pàng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; khi có dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay với lực lượng Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Nhịp sống thị trường

