Thành lập Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Việt Nam xác định bán dẫn là công nghệ chiến lược

Bộ KH&CN đã ban hành quyết định quy định về Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), đặt trụ sở chính tại Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm là Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center (viết tắt là VNMPW/CC) .

Theo quyết định, Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất thử chip bán dẫn thông qua việc cung cấp công cụ, thư viện phần mềm thiết kế chip bán dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong các khâu thiết kế và tổ chức hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn.

Thực hiện kết nối, phối hợp với các nhà máy chế tạo, đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ trong hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn thông qua các hoạt động tổ chức các khóa đào tạo, thực hành, hỗ trợ các trường đại học trong hoạt động thiết kế chip bán dẫn.

Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm chip bán dẫn; liên kết với các quỹ đầu tư, chương trình tài trợ quốc gia để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ đo kiểm, đánh giá hiệu suất chip bán dẫn sau sản xuất thử nghiệm.

Phát triển hệ sinh thái và liên kết quốc tế thông qua hoạt động xây dựng mạng lưới các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp của các quốc gia phát triển trong lĩnh vực bán dẫn trên thế giới; Chia sẻ dữ liệu và công nghệ mở, khuyến khích phát triển thư viện thiết kế chip bán dẫn mở, tạo cộng đồng chia sẻ tri thức thiết kế chip.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất thử nghiệm chip bán dẫn, cấp quyền sử dụng Phần mềm thiết kế EDA, chia sẻ thư viện phần mềm thiết kế chip IP, kiểm tra kỹ thuật thiết kế, đào tạo và thử nghiệm và các dịch vụ khác phục vụ phát triển chip bán dẫn theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ KH&CN, bán dẫn được xác định là công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẳng định vị thế quốc gia.

Việt Nam tham gia ngành này với một số tiềm năng, thuận lợi, như vị trí địa chính trị chiến lược, nằm ở trung tâm Đông Nam Á, gần các trung tâm sản xuất chip hàng đầu, giúp Việt Nam thuận lợi trong việc đón dòng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Độ mở kinh tế cao cùng mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp cũng tạo điều kiện cho các tập đoàn công nghệ dễ dàng đầu tư và hợp tác.

Ngoài ra, Việt Nam có nền sản xuất điện tử quy mô lớn với kim ngạch xuất khẩu phần cứng đạt hơn 132 tỷ USD trong năm 2024, cùng lực lượng lao động trẻ, dồi dào, với 1,9 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ và hơn 7.000 kỹ sư thiết kế chip. Cùng với đó là quyết tâm chính trị mạnh mẽ và xuyên suốt từ lãnh đạo cấp cao nhất trong việc thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Để tận dụng các lợi thế trên, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tóm tắt bằng công thức C = SET +1, với C - chip bán dẫn; S - specialized (chuyên dụng, chip chuyên dụng); E - electronics (điện tử, công nghiệp điện tử); T - talent (nhân tài, nhân lực); + 1 ý nói Việt Nam là điểm đến mới an toàn của chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghiệp bán dẫn.

Công thức gồm 4 tư tưởng cốt lõi, trong đó, tư tưởng đầu tiên là tập trung nguồn lực, cơ chế ưu đãi đặc biệt để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất phát triển chip chuyên dụng, thúc đẩy phát triển bền vững các ngành công nghiệp điện tử, IoT.

Tư tưởng thứ hai là gắn sự phát triển của công nghiệp bán dẫn với công nghiệp điện tử. Phát triển công nghiệp bán dẫn phải nằm trong tổng thể phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam.

Thứ ba, Việt Nam sẽ ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với mục tiêu trở thành trung tâm nhân lực bán dẫn toàn cầu, có khả năng tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn.

Cuối cùng, Việt Nam sẽ tận dụng vị thế địa chính trị và mối quan hệ hợp tác chiến lược để trở thành điểm đến mới trong chiến lược đa dạng chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Cùng với đó, các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn như ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp, ưu đãi xuất nhập khẩu, thành lập quỹ nghiên cứu, quỹ hỗ trợ đầu tư, hình thành hạ tầng dùng chung để thúc đẩy công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Hiện Việt Nam có hơn 170 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn gần 11,6 tỷ USD, tập trung ở hai công đoạn chính là thiết kế chip và đóng gói, kiểm thử. Khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế, 8 dự án đóng gói - kiểm thử và hơn 20 doanh nghiệp sản xuất, cung ứng vật liệu, thiết bị đã hiện diện tại Việt Nam.