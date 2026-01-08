Ba Lan chuẩn bị cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Công nghiệp Kỹ thuật số Ba Lan sẽ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn trẻ em sử dụng mạng xã hội bằng cách yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi của người dùng khi tạo tài khoản.

Thông tin xác thực sẽ được lưu trữ trong ví định danh kỹ thuật số quốc gia. Chính phủ dự kiến có công cụ kỹ thuật cần thiết vào năm 2026 và đang phối hợp với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu để thử nghiệm hệ thống tương tự. Ủy ban châu Âu cũng đang phát triển phương pháp xác minh độ tuổi thống nhất cho toàn khối 27 thành viên, đảm bảo tính bảo mật và chính xác.

Giới chức cho biết lý do thúc đẩy kế hoạch này xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tác động tiêu cực của mạng xã hội. Các nghiên cứu cũng cho thấy nhiều trẻ em gặp vấn đề nghiện mạng xã hội tương tự như nghiện ma túy, kèm theo trầm cảm do tiếp xúc với các nội dung không phù hợp.

Không chỉ Ba Lan, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang theo đuổi các biện pháp tương tự. Pháp chuẩn bị dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm học 2026, trong khi Đan Mạch cũng công bố kế hoạch cấm trẻ dưới 15 tuổi, kèm theo ứng dụng xác minh độ tuổi và đầu tư lớn cho an toàn trực tuyến. Tây Ban Nha đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội mà không có sự đồng ý của phụ huynh, đồng thời kiểm soát tải ứng dụng.

Trước đó, tháng 11/2025, Nghị viện châu Âu đã ủng hộ một báo cáo kêu gọi quy định độ tuổi tối thiểu là 16 trên toàn EU để truy cập mạng xã hội, đồng thời cho phép trẻ em từ 13 đến 15 tuổi sử dụng các nền tảng này với sự đồng ý của phụ huynh.

Theo giới phân tích, việc Ba Lan và nhiều quốc gia EU có kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội cho thấy nỗ lực của châu Âu trong việc bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. Đây cũng là bước đi cần thiết để giảm thiểu những rủi ro và mối đe dọa từ các nền tảng trực tuyến đối với thế hệ trẻ.