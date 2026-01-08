AI làm khan hiếm chip nhớ, giá thiết bị điện tử có thể tăng tới 20%

Theo tờ Financial Times, việc xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thu hẹp thị trường chất bán dẫn, gây thiếu hụt nguồn cung chip nhớ, dẫn đến giá của các thiết bị điện tử tiêu dùng có thể tăng 20% trong năm 2026.

Các nhà phân tích và nhà sản xuất đang cảnh báo người tiêu dùng nên chuẩn bị cho khả năng giá cả sẽ tăng trong năm nay, có thể lên tới 20% đối với điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị gia dụng, do nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) làm tăng chi phí của các chip nhớ được sử dụng trong thiết bị điện tử.

Các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng bao gồm Dell, Lenovo, Raspberry Pi và Xiaomi đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu chip có thể làm tăng thêm áp lực chi phí và buộc họ phải tăng giá, với các nhà phân tích dự báo mức tăng từ 5% đến 20%.

Giám đốc điều hành của Dell Technologies, ông Jeff Clarke, cho biết trong một cuộc họp báo cáo thu nhập vào tháng 11/2025 rằng công ty chưa bao giờ thấy “chi phí tăng với tốc độ” như hiện nay và tác động chắc chắn sẽ đến với người tiêu dùng.

Nhà sản xuất máy tính cá nhân của Anh, Raspberry Pi, gọi áp lực chi phí là “đau đớn” khi công ty tăng giá máy tính vào tháng 12/2025 vừa qua, trong khi Lenovo, nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới, đang tích trữ chip nhớ và các linh kiện quan trọng khác, Giám đốc tài chính Winston Cheng nói với Bloomberg TV vào tháng 11.

Việc xây dựng ồ ạt các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu để cung cấp năng lượng cho các mô hình AI đã thúc đẩy nhu cầu về chip nhớ băng thông cao tiên tiến, dẫn đến việc các nhà sản xuất chip ưu tiên thấp hơn các chất bán dẫn cấp thấp được sử dụng trong thiết bị điện tử tiêu dùng, các nhà phân tích cho biết.

Điều này đã tạo ra tình trạng thiếu hụt chip bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), được sử dụng trong mọi thứ từ ô tô đến máy tính để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Kết quả là, các công ty đã tích trữ chip và đẩy giá chất bán dẫn lên cao.

Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo giá DRAM trung bình, bao gồm cả chip HBM, ước tăng từ 50-55% trong quý IV/2025 so với quý trước.

Samsung và SK hynix, hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới kiểm soát hơn 70% thị trường DRAM, cho biết đơn đặt hàng cho năm 2026 đã vượt công suất. Tháng trước, Samsung đã tăng giá một số chip nhớ lên tới 60%.

Người tiêu dùng có thể sẽ phải trả giá. Ông Kim Jae-june, một giám đốc điều hành của Samsungcủa Macquarie dự báo giá các thiết bị điện tử sẽ tăng từ 10- 20% vào năm 2026, trong khi ông Changwon Chung, đồng Trưởng bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty tài chính Nomura, dự đoán mức tăng 5% do các công ty có thể tìm cách tiết kiệm chi phí ở những lĩnh vực khác.

Theo ông Greg Roh, một nhà phân tích tại Hyundai Motor Securities, các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải chấp nhận giá cao hơn vì các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Amazon và Google đang ký kết các thỏa thuận dài hạn với các nhà sản xuất chip để đảm bảo nguồn cung DRAM cho máy chủ.

Theo công ty dịch vụ tài chính Morgan Stanley, các công ty công nghệ lớn của Mỹ dự kiến sẽ chi 620 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI vào năm 2026, tăng từ 470 tỷ USD vào năm 2025. Morgan Stanley cũng dự báo tổng chi tiêu toàn cầu cho các trung tâm dữ liệu AI và phần cứng liên quan sẽ đạt 2,9 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

Nhà phân tích chip bán dẫn Peter Lee tại Citigroup cho biết. “Nguồn cung sẽ vẫn khan hiếm cho đến năm 2027 và dự kiến sẽ không có thêm năng lực sản xuất. Tình trạng tích trữ chip sẽ tồi tệ hơn trong năm 2026”.