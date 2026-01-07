"Khoảnh khắc ChatGPT của AI vật lý đã đến": NVIDIA công bố mô hình suy luận AI dành cho xe tự lái

Tại CES 2026, NVIDIA chính thức giới thiệu Alpamayo, một tổ hợp công nghệ mới gồm các mô hình AI mã nguồn mở, công cụ mô phỏng và bộ dữ liệu phục vụ huấn luyện robot và phương tiện vật lý, được thiết kế nhằm giúp xe tự hành suy luận trong các tình huống lái xe phức tạp.

Thay vì chỉ phản ứng dựa trên dữ liệu cảm biến, Alpamayo được thiết kế để giúp phương tiện hiểu, phân tích và lý giải các tình huống phức tạp trong thế giới thực.

Jensen Huang, CEO của NVIDIA - Ảnh: Internet.

Trọng tâm của hệ sinh thái này là Alpamayo 1, mô hình AI thị giác ngôn ngữ hành động với 10 tỷ tham số, hoạt động dựa trên chuỗi suy luận. Cách tiếp cận này cho phép xe tự hành xử lý những tình huống hiếm gặp như giao lộ đông đúc khi đèn tín hiệu ngừng hoạt động, ngay cả khi hệ thống chưa từng được huấn luyện trực tiếp cho kịch bản đó. Mô hình chia nhỏ vấn đề, cân nhắc các khả năng khác nhau và lựa chọn phương án an toàn nhất.

“Khoảnh khắc ChatGPT của AI vật lý đã đến, khi máy móc bắt đầu hiểu, suy luận và hành động trong thế giới thực”, CEO NVIDIA Jensen Huang cho hay. “Alpamayo mang khả năng suy luận vào xe tự hành, cho phép chúng tư duy qua các kịch bản hiếm gặp, lái xe an toàn trong môi trường phức tạp và giải thích các quyết định lái xe của mình”.

Ví dụ về mẫu dữ liệu dùng trong quá trình huấn luyện AI, bao gồm một khu vực thi công, sẽ được đưa vào mô hình. 4 cột tương ứng với 4 mốc thời gian quay lại bởi 4 góc camera khác nhau - Ảnh NVIDIA.

Theo NVIDIA, Alpamayo không chỉ điều khiển vô lăng, phanh hay tăng tốc, nó còn có thể giải thích vì sao nó chọn một hành động cụ thể và quỹ đạo di chuyển tương ứng. Điều này giúp quá trình ra quyết định của xe tự hành trở nên minh bạch hơn.

Việc công bố mã nguồn Alpamayo 1 trên Hugging Face mở ra cơ hội cho các nhà phát triển tinh chỉnh mô hình thành các phiên bản gọn nhẹ hơn, hoặc sử dụng làm nền tảng để xây dựng công cụ như hệ thống tự động gán nhãn dữ liệu và bộ đánh giá quyết định lái xe.

“Họ cũng có thể sử dụng Cosmos để tạo dữ liệu tổng hợp, sau đó huấn luyện và kiểm thử ứng dụng xe tự hành dựa trên Alpamayo bằng cách kết hợp dữ liệu thực và dữ liệu tổng hợp”, Ali Kani, Phó chủ tịch mảng ô tô của NVIDIA, cho biết. Cosmos là thương hiệu các mô hình thế giới tạo sinh của NVIDIA, những hệ thống AI tạo ra biểu diễn của môi trường vật lý để đưa ra dự đoán và hành động.

Hình ảnh xe tự tránh chướng ngại vật trên đường - Video: NVIDIA.

Bổ sung cho mô hình AI, NVIDIA còn phát hành bộ dữ liệu mở với hơn 1.700 giờ lái xe, bao phủ nhiều khu vực và điều kiện khác nhau, cùng nền tảng mô phỏng mã nguồn mở AlpaSim. Những thành phần này nhằm giúp các hệ thống xe tự hành được kiểm chứng an toàn trong môi trường mô phỏng trước khi triển khai ngoài thực tế.