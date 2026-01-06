Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo nóng từ Facebook, người dùng Việt Nam chú ý

06-01-2026 - 19:52 PM | Kinh tế số

Sau hàng loạt tin đồn và sự hoang mang tột độ của người dùng khi các fanpage triệu like bất ngờ bốc hơi, phía Meta đã chính thức lên tiếng làm rõ vấn đề kỹ thuật đang gây bão tại Việt Nam.

Những ngày đầu tháng 1/2026, cộng đồng mạng Việt Nam chứng kiến một phen xôn xao chưa từng có. Theo ghi nhận, hàng loạt fanpage đình đám sở hữu lượng theo dõi khủng như VTV 24, Theanh28 Entertainment, ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn), Tuyền Văn Hóa... bỗng dưng biến mất không dấu vết. Dù người dùng nỗ lực tìm kiếm hay truy cập vào đường link cũ, kết quả trả về chỉ là con số không tròn trĩnh.

Sự việc càng trở nên ly kỳ hơn khi trước thời điểm "bay màu", các trang này đều có động thái lạ là đồng loạt gỡ bỏ ảnh đại diện (avatar). Chính hiện tượng này đã châm ngòi cho một giả thuyết lan truyền chóng mặt: Tồn tại một lỗ hổng hoặc công cụ cho phép kẻ xấu báo cáo (report) vi phạm ảnh đại diện, khiến tài khoản bị khóa vĩnh viễn. Lo sợ trở thành nạn nhân tiếp theo, một làn sóng người dùng Facebook cá nhân đã vội vã đưa tài khoản về trạng thái "vùng trắng" - không avatar, không thông tin để ẩn mình.

Thông báo nóng từ Facebook, người dùng Việt Nam chú ý- Ảnh 1.

Thông báo mới nhất từ Meta (công ty mẹ của Facebook)

Mới đây, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã chính thức đưa ra thông báo nóng đến người dùng. Về sự việc hàng loạt tài khoản và Fanpage gặp sự cố, đại diện Meta xác nhận nền tảng đã ghi nhận một lỗi kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến một số tài khoản tại thị trường Việt Nam. Đội ngũ kỹ thuật của công ty này đang đặt ưu tiên cao nhất để xử lý vấn đề này và tính đến thời điểm hiện tại, một số tài khoản đã bắt đầu được khôi phục hoạt động bình thường.

Đặc biệt, Meta cũng đính chính về tin đồn liên quan đến ảnh đại diện. Nền tảng này khẳng định việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định hoàn toàn không nằm trong bất kỳ biện pháp bảo mật nào của Facebook. Thay vào đó, Facebook hiện đang bảo vệ người dùng bằng nhiều lớp khóa chặt chẽ như cảnh báo đăng nhập lạ và xác thực hai yếu tố (2FA).

Người dùng được khuyến cáo nên bình tĩnh, không nên chạy theo các trào lưu bảo mật truyền miệng thiếu căn cứ, mà hãy tập trung rà soát lại cài đặt quyền riêng tư và bật các tính năng bảo vệ chính thống mà nền tảng cung cấp.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân đi tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cần lưu ý thông tin này kẻo mất quyền lợi

Người dân đi tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cần lưu ý thông tin này kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Phát hiện người dùng có AI khác, Google Gemini nổi cơn ghen, liên tục chê bai dè bỉu đối phương

Phát hiện người dùng có AI khác, Google Gemini nổi cơn ghen, liên tục chê bai dè bỉu đối phương Nổi bật

Huy động hàng trăm chiến sĩ, phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng, triệt phá đường dây lừa đảo do Nguyễn Chính Nghĩa cầm đầu

Huy động hàng trăm chiến sĩ, phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng, triệt phá đường dây lừa đảo do Nguyễn Chính Nghĩa cầm đầu

18:34 , 06/01/2026
Một phụ nữ ở TPHCM sập bẫy khi đầu tư vàng

Một phụ nữ ở TPHCM sập bẫy khi đầu tư vàng

17:32 , 06/01/2026
Hà Nội sẽ phối hợp với công an dùng camera AI giám sát vùng phát thải thấp

Hà Nội sẽ phối hợp với công an dùng camera AI giám sát vùng phát thải thấp

17:07 , 06/01/2026
Meta chính thức lên tiếng về sự cố Facebook tại Việt Nam: Việc ảnh đại diện biến mất không hề liên quan

Meta chính thức lên tiếng về sự cố Facebook tại Việt Nam: Việc ảnh đại diện biến mất không hề liên quan

16:26 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên