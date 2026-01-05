Công an cảnh báo nóng đến người có ý định đổi tiền lẻ, tiền mới để lì xì dịp Tết

Ngày 1/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, đi lễ hội đầu năm tăng cao, các đối tượng xấu thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết đổi tiền mới, tiền lẻ với lệ phí thấp nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.





Theo Công an tỉnh Hưng Yên, phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng như: Sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh, video với số lượng tiền mặt lớn gồm nhiều mệnh giá khác nhau kèm theo nội dung tư vấn, lôi kéo người dân đổi tiền với chi phí thấp, ưu đãi khi đổi số lượng nhiều…

Khi người dân liên hệ, đổi tiền, những lần trao đổi đầu tiến hành rất thuận lợi để tạo lòng tin và kích thích người dân gom tiền đổi giúp người thân số lượng lớn với ưu đãi phí thấp hơn; sau đó lừa đảo tiền cọc hay lừa đảo dưới hình thức trao đổi các loại tiền giả…

Trong trường hợp, nếu người dân cố ý sử dụng các loại tiền giả để trao đổi, thanh toán hoặc mua bán như tiền thật chính là hành vi lưu hành tiền giả có thể bị xử lý về “Tội lưu hành tiền giả” theo quy định tại Điều 207, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức xử lý hình phạt tù cao nhất là chung thân nếu trị giá tiền giả tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo “đổi tiền mới, tiền lẻ” trên không gian mạng; đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết các thủ đoạn lừa đảo trên để nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy kẻ xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.