Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho hàng triệu người lao động: Sắp có thêm khoản thu nhập được miễn thuế

06-01-2026 - 13:23 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tin vui cho hàng triệu người lao động: Sắp có thêm khoản thu nhập được miễn thuế

Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 luật đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân và nhiều đạo luật khác do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đã giới thiệu về một số điểm mới nổi bật của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo giới thiệu của cơ quan chủ trì soạn thảo, Luật đã sửa đổi, hoàn thiện quy định về cách tính thuế, thu nhập chịu thuế đối với từng loại thu nhập. Bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Như, thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, chuyển nhượng tín chỉ các bon; thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số…

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, luật đã sửa đổi, hoàn thiện toàn diện quy định về thu nhập chịu thuế và cách tính thuế đối với từng nhóm thu nhập. Đáng chú ý, phạm vi thu nhập chịu thuế được mở rộng, bổ sung nhiều loại hình mới phát sinh trong thực tiễn, như thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia ".vn"; chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon; chuyển nhượng vàng miếng; chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá; chuyển nhượng tài sản số.

Song song với việc mở rộng diện chịu thuế, luật cũng gia tăng đáng kể các khoản thu nhập được miễn thuế, thể hiện định hướng khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao và kinh tế xanh.

Theo đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được miễn thuế. Cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhân lực công nghệ cao tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược được miễn thuế tiền lương, tiền công trong 5 năm.

Luật cũng miễn thuế đối với lãi trái phiếu chính quyền địa phương; toàn bộ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ; tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định. Các khoản lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, thu nhập từ quỹ hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện – dù chi trả hằng tháng hay một lần – tiếp tục được khẳng định thuộc diện miễn thuế.

Đối với lĩnh vực phát triển bền vững, luật bổ sung miễn thuế cho thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của cá nhân; thu nhập từ lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau phát hành.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở nắm giữ từ hai năm trở lên được miễn thuế, đồng thời giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức nhà đầu tư cá nhân từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản trong thời hạn do Chính phủ quy định.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế Việt Nam lập kỷ lục cao chưa từng có trong một lĩnh vực, tiến sát mốc 950 tỷ USD, vượt qua mọi dự báo

Kinh tế Việt Nam lập kỷ lục cao chưa từng có trong một lĩnh vực, tiến sát mốc 950 tỷ USD, vượt qua mọi dự báo Nổi bật

Từ hôm nay, sẽ có thêm trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần biết tránh bỏ lỡ quyền lợi

Từ hôm nay, sẽ có thêm trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần biết tránh bỏ lỡ quyền lợi Nổi bật

Một dấu ấn Việt Nam được ghi nhận top đầu thế giới, vượt Úc, Trung Quốc

Một dấu ấn Việt Nam được ghi nhận top đầu thế giới, vượt Úc, Trung Quốc

11:35 , 06/01/2026
Du lịch Việt Nam: Cột mốc 20 triệu khách quốc tế và tầm vóc quốc gia

Du lịch Việt Nam: Cột mốc 20 triệu khách quốc tế và tầm vóc quốc gia

10:06 , 06/01/2026
Mua lá chuối từ nông dân không hóa đơn, cơ quan Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh làm điều này để chứng minh thanh toán đúng quy định

Mua lá chuối từ nông dân không hóa đơn, cơ quan Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh làm điều này để chứng minh thanh toán đúng quy định

09:40 , 06/01/2026
Phát triển Khánh Hòa không nên chỉ dựa vào chiều dài bờ biển

Phát triển Khánh Hòa không nên chỉ dựa vào chiều dài bờ biển

09:00 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên