Tin vui cho hàng triệu người lao động: Sắp có thêm khoản thu nhập được miễn thuế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đã giới thiệu về một số điểm mới nổi bật của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo giới thiệu của cơ quan chủ trì soạn thảo, Luật đã sửa đổi, hoàn thiện quy định về cách tính thuế, thu nhập chịu thuế đối với từng loại thu nhập. Bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Như, thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, chuyển nhượng tín chỉ các bon; thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số…

Song song với việc mở rộng diện chịu thuế, luật cũng gia tăng đáng kể các khoản thu nhập được miễn thuế, thể hiện định hướng khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao và kinh tế xanh.

Theo đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được miễn thuế. Cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhân lực công nghệ cao tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược được miễn thuế tiền lương, tiền công trong 5 năm.

Luật cũng miễn thuế đối với lãi trái phiếu chính quyền địa phương; toàn bộ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ; tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định. Các khoản lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, thu nhập từ quỹ hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện – dù chi trả hằng tháng hay một lần – tiếp tục được khẳng định thuộc diện miễn thuế.

Đối với lĩnh vực phát triển bền vững, luật bổ sung miễn thuế cho thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của cá nhân; thu nhập từ lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau phát hành.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở nắm giữ từ hai năm trở lên được miễn thuế, đồng thời giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức nhà đầu tư cá nhân từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản trong thời hạn do Chính phủ quy định.