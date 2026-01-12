Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính phủ điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, Cục thuộc Bộ

12-01-2026 - 08:23 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Bộ và lãnh đạo cấp xã từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp bộ máy.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009, Nghị định số 14/2012, Nghị định số 17/2013 và Nghị định số 117/2016).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2026. Các chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Chính phủ điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, Cục thuộc Bộ- Ảnh 1.

Công chức TP.HCM.

Phụ cấp chức vụ là khoản thu nhập bổ sung dành cho người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc điều hành, nhằm bù đắp trách nhiệm và khối lượng công việc cao hơn. Khoản phụ cấp áp dụng với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và được tính theo mức lương cơ sở hiện hành 2.340.000 đồng nhân hệ số phụ cấp.

Với Cục thuộc Bộ , Nghị định của Chính phủ chia hai nhóm: Cục loại 1 và Cục loại 2.

Cục loại 1 là đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương. Cục loại 2 tham mưu, giải quyết các vấn đề chuyên ngành theo phân cấp của Bộ trưởng.

Với Cục loại 1, mức phụ cấp thấp nhất là 468.000 đồng/tháng với Phó Trưởng phòng, Phó Đội trưởng và cao nhất là 2.574.000 đồng/tháng với Cục trưởng.

Với Cục loại 2, mức phụ cấp thấp nhất là 468.000 đồng/tháng với Phó Trưởng phòng, Phó Đội trưởng và cao nhất là 2.340.000 đồng/tháng với Cục trưởng.

Chính phủ điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, Cục thuộc Bộ- Ảnh 2.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ.

Với lãnh đạo cấp xã , Chính phủ quy định hai mức phụ cấp và áp dụng theo từng địa bàn. Một mức áp dụng với các xã, phường, đặc khu thuộc TP Hà Nội, TP.HCM và mức còn lại áp dụng với các địa phương khác.

Tại TP Hà Nội và TP.HCM, phụ cấp thấp nhất là 468.000 đồng/tháng với Phó trưởng phòng chuyên môn và cao nhất 1.638.000 đồng/tháng với Chủ tịch UBND cấp xã.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại, Chủ tịch UBND cấp xã hưởng hệ số 0,6 tương đương 1.404.000 đồng/tháng; Phó Chủ tịch 0,5 tương ứng 1.170.000 đồng/tháng; Trưởng phòng chuyên môn 0,25 tương ứng 585.000 đồng/tháng; Phó Trưởng phòng chuyên môn 0,15 tương ứng 351.000 đồng/tháng.

Chính phủ điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, Cục thuộc Bộ- Ảnh 3.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố.

Nghị định cũng bỏ phụ cấp chức vụ với Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện, đồng thời quy định lại phụ cấp của Thanh tra Bộ và Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ cho phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 303/2025 của Chính phủ quy định về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ giữ nguyên quy định tại nghị định 204/2004. Thanh tra thuộc Cục bằng phụ cấp chức danh lãnh đạo phòng thuộc Cục.

Chính phủ điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, Cục thuộc Bộ- Ảnh 4.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Chính phủ điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, Cục thuộc Bộ- Ảnh 5.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ.

Theo Anh Văn

VTC News

