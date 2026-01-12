Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một lĩnh vực của Việt Nam tăng trưởng kỷ lục, lập kỳ tích lịch sử

12-01-2026 - 14:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Một dấu ấn tiếp theo trong năm 2025 của Việt Nam.

Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của ngành hàng không Việt Nam khi tổng sản lượng vận chuyển hành khách đạt khoảng 83,5 triệu lượt, tăng 10,7% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay . Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại, du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hàng không trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, trong năm 2025, toàn ngành đã khai thác 275.246 chuyến bay, tăng 22.566 chuyến so với năm 2024. Trong đó, có 181.237 chuyến bay cất cánh đúng giờ, tương ứng tỷ lệ đúng giờ đạt 65,8%.

Mặc dù quy mô khai thác tiếp tục mở rộng, tỷ lệ đúng giờ giảm 7,5 điểm phần trăm so với mức bình quân 12 tháng của năm trước, cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với công tác điều hành bay.

Về cơ cấu vận chuyển, vận tải hàng không quốc tế tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh chung của năm 2025. Lượng hành khách quốc tế đạt khoảng 46,6 triệu lượt, tăng 12% so với năm trước

Song song đó, sản lượng hàng hóa quốc tế đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng tới 22%. Kết quả này được hỗ trợ bởi việc mở mới và khôi phục nhiều đường bay quốc tế, cùng mạng lưới kết nối ngày càng rộng của các hãng hàng không Việt Nam.

Hiện các hãng trong nước đang khai thác 113 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với các trung tâm hàng không lớn tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đã tích cực đàm phán, ký kết và mở rộng các hiệp định, thỏa thuận hàng không với các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho cả hãng nội địa và hãng nước ngoài khai thác các đường bay đi - đến Việt Nam.

Bước sang năm 2026, ngành hàng không Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số. Theo kế hoạch, tổng sản lượng vận chuyển dự kiến đạt khoảng 95 triệu lượt hành khách và hơn 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng khoảng 13% và 15% so với năm 2025. Triển vọng này được hỗ trợ bởi nền kinh tế vĩ mô ổn định, nhu cầu du lịch - đi lại gia tăng, cùng các chính sách mới về thị thực và đầu tư hạ tầng.

Hàng không thắng lớn trên cả 3 chỉ tiêu

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trong năm nay, sẽ có thêm các khoản thu nhập mới phải chịu thuế TNCN, người lao động lưu ý!

Trong năm nay, sẽ có thêm các khoản thu nhập mới phải chịu thuế TNCN, người lao động lưu ý! Nổi bật

Chuyển hướng không bật xi nhan, người điều khiển xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX

Chuyển hướng không bật xi nhan, người điều khiển xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX Nổi bật

Quyền lợi người tham gia BHYT TPHCM năm 2026 ra sao?

Quyền lợi người tham gia BHYT TPHCM năm 2026 ra sao?

14:25 , 12/01/2026
Năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu là quốc gia hùng cường, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 38.000 USD

Năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu là quốc gia hùng cường, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 38.000 USD

13:48 , 12/01/2026
Sớm điều chỉnh tiền lương, ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, người nghỉ hưu

Sớm điều chỉnh tiền lương, ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, người nghỉ hưu

12:35 , 12/01/2026
Tiền lương của công chức chưa bảo đảm được đời sống do giá cả ngày càng tăng

Tiền lương của công chức chưa bảo đảm được đời sống do giá cả ngày càng tăng

10:46 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên