Một lĩnh vực của Việt Nam tăng trưởng kỷ lục, lập kỳ tích lịch sử

Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của ngành hàng không Việt Nam khi tổng sản lượng vận chuyển hành khách đạt khoảng 83,5 triệu lượt, tăng 10,7% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay . Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại, du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hàng không trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, trong năm 2025, toàn ngành đã khai thác 275.246 chuyến bay, tăng 22.566 chuyến so với năm 2024. Trong đó, có 181.237 chuyến bay cất cánh đúng giờ, tương ứng tỷ lệ đúng giờ đạt 65,8%.

Mặc dù quy mô khai thác tiếp tục mở rộng, tỷ lệ đúng giờ giảm 7,5 điểm phần trăm so với mức bình quân 12 tháng của năm trước, cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với công tác điều hành bay.

Về cơ cấu vận chuyển, vận tải hàng không quốc tế tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh chung của năm 2025. Lượng hành khách quốc tế đạt khoảng 46,6 triệu lượt, tăng 12% so với năm trước

Song song đó, sản lượng hàng hóa quốc tế đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng tới 22%. Kết quả này được hỗ trợ bởi việc mở mới và khôi phục nhiều đường bay quốc tế, cùng mạng lưới kết nối ngày càng rộng của các hãng hàng không Việt Nam.

Hiện các hãng trong nước đang khai thác 113 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với các trung tâm hàng không lớn tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đã tích cực đàm phán, ký kết và mở rộng các hiệp định, thỏa thuận hàng không với các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho cả hãng nội địa và hãng nước ngoài khai thác các đường bay đi - đến Việt Nam.

Bước sang năm 2026, ngành hàng không Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số. Theo kế hoạch, tổng sản lượng vận chuyển dự kiến đạt khoảng 95 triệu lượt hành khách và hơn 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng khoảng 13% và 15% so với năm 2025. Triển vọng này được hỗ trợ bởi nền kinh tế vĩ mô ổn định, nhu cầu du lịch - đi lại gia tăng, cùng các chính sách mới về thị thực và đầu tư hạ tầng.