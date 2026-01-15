Khánh Hoà khởi động Dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Cùng dự buổi lễ có Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nghiêm Xuân Thành.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng vốn cần bố trí cho các dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là khoảng 12.392 tỷ đồng.

Đối với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, UBND tỉnh Khánh Hoà đã phê duyệt Dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng, được triển khai tại xã Phước Dinh, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ là 5.280 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.082 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.

Về quy mô, Dự án bao gồm nhiều hạng mục lớn và đồng bộ. Đối với hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, sẽ đầu tư hệ thống đường giao thông (tổng chiều dài hơn 12.186 m), san nền khu tái định cư với tổng diện tích 41,77 ha, công viên cây xanh 5,98 ha, cùng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng và ống ngầm kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng quà cho các hộ dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Đặc biệt, dự án sẽ xây dựng khu neo đậu cho tàu cá, với khả năng neo đậu cho 150 tàu, cùng tuyến đê chắn sóng và hạng mục kè bảo vệ khu tái định cư có chiều dài 900 m.

Về hạ tầng xã hội, các công trình dân sinh thiết yếu được đầu tư đồng bộ, bao gồm: Trụ sở Trung tâm hành chính xã Phước Dinh, trường tiểu học và THCS, trường mẫu giáo, trạm y tế xã, chợ thôn Vĩnh Trường, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, cùng các công trình tín ngưỡng (miếu, đình làng, đền thờ, lăng...).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần phát triển nguồn cung cấp năng lượng mang tính chiến lược, trong đó yêu cầu phát triển điện phải tăng trưởng từ 15% đến 18% và phát triển điện xanh, điện sạch, ít phát thải.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trò chuyện cùng người dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Xuất phát từ định hướng nêu trên, Quốc hội đã thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư các nhà máy điện hạt nhân và các cơ chế, chính sách đặc biệt để đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, trong đó có chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở mức cao nhất đối với người dân bị ảnh hưởng di dời, giải phóng mặt bằng.

Để đạt được mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với tổng công suất 4.000 MW trước ngày 31/12/2030, chậm nhất trước ngày 31/12/2031, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân, đặc biệt là người dân trong vùng dự án.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Dự án thành phần 1 được khởi động hôm nay là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa, là tiền đề để tổ chức triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của bà con trong vùng dự án của xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải đã nhường đất, dời nhà, để triển khai các dự án, công trình.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các phương án di dân, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách của Nhà nước.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hoà cần tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm người dân có nơi ở mới ổn định, điều kiện hạ tầng thiết yếu đồng bộ, sinh kế bền vững, tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các bộ, ngành liên quan tích cực, chủ động phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa kịp thời hướng dẫn, bố trí nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc việc thực hiện công tác di dân, tái định cư gắn với tiến độ chung của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù việc tổ chức triển khai công tác di dân, tái định cư đã được Trung ương phân cấp cho địa phương nhưng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án trọng điểm quốc gia nên Trung ương rất quan tâm.

Phó Thủ tướng mong muốn và đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và đồng bào, nhân dân vùng dự án nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các công việc theo kế hoạch đề ra nhằm phục vụ cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thể chế, cơ chế, chính sách để các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả công tác di dân, tái định cư, bảo đảm tiến độ dự án và ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, Phó Thủ tướng khẳng định.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tặng quà cho 30 hộ dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.