Chi hơn 6.600 tỷ đồng, Việt Nam chính thức khởi động dự án hỗ trợ cho công trình "quốc gia đại sự"

Sáng nay (15/1), Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dự Lễ khởi động Dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần phát triển nguồn cung cấp năng lượng mang tính chiến lược, trong đó yêu cầu phát triển điện phải tăng trưởng từ 15% -18% và phát triển điện xanh, điện sạch, ít phát thải.

Xuất phát từ định hướng trên, Quốc hội đã thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư các nhà máy điện hạt nhân và các cơ chế, chính sách đặc biệt để đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong đó, có chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở mức cao nhất đối với người dân bị ảnh hưởng di dời, giải phóng mặt bằng.

Các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án trọng điểm quốc gia

Phó Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: VGP

Để đạt được mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, với tổng công suất 4.000 MW trước ngày 31/12/2030, chậm nhất trước ngày 31/12/2031, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân, nhất là người dân trong vùng dự án.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Dự án thành phần 1 được khởi động hôm nay là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa. Đây là tiền đề để tổ chức triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các phương án di dân, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách của Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Khánh Hoà cần tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm người dân có nơi ở mới ổn định, và điều kiện hạ tầng thiết yếu đồng bộ, sinh kế bền vững, tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Hơn nữa, Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, các bộ, ngành liên quan tích cực, chủ động phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa kịp thời hướng dẫn, bố trí nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc việc thực hiện công tác di dân, tái định cư gắn với tiến độ chung của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, dù việc tổ chức triển khai công tác di dân, tái định cư đã được Trung ương phân cấp cho địa phương nhưng c ác nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án trọng điểm quốc gia nên Trung ương rất quan tâm. Vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn và đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và đồng bào, nhân dân vùng dự án nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các công việc theo kế hoạch đề ra để phục vụ cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Dự án di dân tái định cư có tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỷ đồng

Phó Thủ tướng tặng quà cho các hộ dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: VGP

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, tổng vốn cần bố trí cho các dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là khoảng 12.392 tỷ đồng.

Trong đó, đối với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, UBND tỉnh Khánh Hoà đã phê duyệt Dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng, được triển khai tại xã Phước Dinh, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ là 5.280 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.082 tỷ đồng và còn lại là các chi phí khác.

Về quy mô, dự án di dân, tái định cư bao gồm nhiều hạng mục lớn và đồng bộ. Ngoài ra, đối với hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, sẽ đầu tư hệ thống đường giao thông (tổng chiều dài hơn 12.186 m), san nền khu tái định cư với tổng diện tích 41,77 ha, công viên cây xanh 5,98 ha, cùng với hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng và ống ngầm kỹ thuật.

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng khu neo đậu cho tàu cá, với khả năng neo đậu cho 150 tàu, cùng tuyến đê chắn sóng và hạng mục kè bảo vệ khu tái định cư có chiều dài 900 m.

Về hạ tầng xã hội, dự án còn có các công trình dân sinh thiết yếu được đầu tư đồng bộ, bao gồm: Trụ sở Trung tâm hành chính xã Phước Dinh, trường tiểu học và THCS, trường mẫu giáo, trạm y tế xã, chợ thôn Vĩnh Trường, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, cùng các công trình tín ngưỡng (miếu, đình làng, đền thờ, lăng...).

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội quyết nghị tái khởi động vào cuối năm 2024. Ảnh minh họa: Unplash

Trước đó, vào tối 7/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, tham gia đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhằm bảo đảm hoàn thành việc này trong tháng 1/2026. Đồng thời khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trong việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để sớm trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trên thực tế, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan cũng đã trải qua nhiều vòng đàm phán với đối tác Liên bang Nga để trình Chính phủ 2 nước ký kết Hiệp định về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.