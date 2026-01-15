Trúng thầu loạt dự án tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Trung Quốc cam kết điều này

Tại đây, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, cải tạo cảnh quan Thành phố là một trong những ưu tiên của quy hoạch Thủ đô trong dài hạn.

Trong đó, hạ tầng đường sắt có vai trò quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương và hoạt động của người dân.

Quảng cảnh buổi tiếp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Chủ tịch UBND Hà Nội thông tin, Thành phố đang lên phương án xây dựng bộ tiêu chí chuẩn về đường sắt đô thị, nhằm tìm phương án bảo trì, bảo dưỡng và vận hành các tuyến đường sắt theo hướng hiệu quả, tiết kiệm. Với quá trình này, Hà Nội kỳ vọng Tập đoàn Thái Bình Dương có thể phối hợp trao đổi và đóng góp.

Đề cập việc Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) có trao đổi kinh nghiệm trong xử lý vấn đề ô nhiễm không khí, ông Thắng đề nghị Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương với năng lực và vai trò của mình, góp phần để hai thủ đô có thể hợp tác hiệu quả hơn trong lĩnh vực này.

Bày tỏ nhất trí với những trao đổi của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nghiêm Giới Hòa mong muốn đơn vị có thể tiếp tục tham gia và mở rộng hoạt động thông qua các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố theo đúng tinh thần đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ pháp luật.

Khẳng định tầm quan trọng của các dự án cơ sở hạ tầng trong quá trình phát triển đô thị, lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết sẽ nỗ lực triển khai các dự án tại Hà Nội hiệu quả, đúng tiến độ, trong đó có Tuyến đường sắt số 5, cầu Ngọc Hồi và cầu Tứ Liên.

Ông Nghiêm Giới Hòa cũng đề nghị chính quyền Thành phố dành sự quan tâm hỗ trợ cho các dự án hợp tác, khẳng định sẵn sàng trao đổi tích cực hơn nữa với các cơ quan thành phố để quá trình thực hiện hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật và đường hướng phát triển của Thủ đô.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng căn cứ quy hoạch, định hướng của Hà Nội, phối hợp trao đổi với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương hướng tới ký bản ghi nhớ (MoU) về các định hướng hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng thời gian tới.