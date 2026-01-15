Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

15-01-2026 - 16:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chiều nay (15-1), tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội năm 2025, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kh Hòa, cho biết địa phương đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn khoảng 3 năm so với lộ trình được xác định tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Đây được xem là mục tiêu lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong bối cảnh Khánh Hòa đang nổi lên như một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ bối cảnh kinh tế chung và tác động của thiên tai, tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Khánh Hòa đã hoàn thành và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,11%; thu ngân sách nhà nước đạt mức tăng trưởng cao, vượt hơn 39% so với dự toán Trung ương giao và tăng trên 53% so với năm 2024.

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2027 trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Khánh Hòa đã hoàn thành và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi tỉnh cấp phép cho 86 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 503 nghìn tỉ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn về công nghiệp, khu công nghiệp và đô thị được triển khai, góp phần hình thành các trụ cột động lực tăng trưởng mới.

Song song đó, Khánh Hòa chủ động xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có đề án khu thương mại tự do và các chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong, nhằm tạo dư địa và sức bật cho tăng trưởng trong giai đoạn tới...

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số với GRDP tăng 10-11%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%, Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027 không chỉ là đích đến về mặt hành chính, mà còn là động lực để Khánh Hòa tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong thời gian tới.

