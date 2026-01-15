Lịch nghỉ 2026 xịn nhất từ trước đến nay: Tổng cộng 26 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương, nhiều kỳ nghỉ dài









Năm 2026 được xem là một trong những năm có số ngày nghỉ lễ, Tết nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30.4, Quốc tế Lao động 1.5 và Quốc khánh 2.9.

Cộng thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề và hoán đổi ngày làm việc và thêm một ngày nghỉ lễ vừa được quyết định, năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết.

Mở đầu năm mới, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Năm, ngày 1.1.2026 . Tuy nhiên, do được hoán đổi ngày làm việc kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần, tạo điều kiện để người lao động có kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tục từ thứ Năm (Ngày 1.1) đến hết Chủ nhật, ngày 4.1.2026.

Ảnh minh họa

Kỳ nghỉ dài nhất và được mong đợi nhất trong năm vẫn là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 . Tết năm nay rơi vào thứ Ba, ngày 17.2.2026 (mùng 1 Tết) . Theo phương án nghỉ lễ, người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày, từ ngày 17.2 đến hết ngày 25.2.2026 , bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Đây là quãng thời gian đủ dài để người dân sum họp gia đình, du xuân hoặc nghỉ ngơi sau một năm làm việc.

Sau Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ tiếp theo là Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) . Năm 2026, ngày lễ này rơi vào thứ Bảy, ngày 25.4, nên người lao động được nghỉ bù, kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần tạo thành kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, từ 24.4 đến 26.4.2026.

Ngay sau đó là chuỗi nghỉ lễ 30.4 – 1.5 , được đánh giá là một trong những điểm nhấn của lịch nghỉ năm 2026. Ngày Chiến thắng 30.4 rơi vào thứ Năm, còn Ngày Quốc tế Lao động 1.5 là thứ Sáu. Khi cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 30.4 đến hết 4.5.2026. Đây là khoảng thời gian lý tưởng cho các chu yến du lịch ngắn ngày hoặc nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Kỳ nghỉ lễ cuối cùng trong năm là Quốc khánh 2.9 . Năm 2026, ngày Quốc khánh rơi vào thứ Tư. Theo quy định, người lao động được nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2.9 và một ngày liền kề trước hoặc sau. Kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, từ 2.9 đến 5.9.2026.

Mới đây nhất, Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu thông tin cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng thống nhất chọn ngày 24.11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam , với chủ trương là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Ngày 24.11 năm nay rơi vào thứ Ba, người lao động được nghỉ 1 ngày.

Tính tổng cộng, trong năm 2026, người lao động được nghỉ 26 ngày lễ, Tết , bao gồm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30.4 – 1.5, Quốc khánh 2.9 và Ngày Văn hóa Việt Nam . Với nhiều kỳ nghỉ dài rải đều trong năm, lịch nghỉ 2026 được đánh giá là thuận lợi cho việc cân bằng giữa công việc, đời sống cá nhân và nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân.