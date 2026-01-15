Động thổ xây dựng hai cầu kết nối Đồng Nai với TP.HCM

Ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên danh Nhà đầu tư tổ chức động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự lễ có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại Lễ động thổ dự án cầu Cát Lái

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng là hai công trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là dấu ấn thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm, tầm nhìn và khát vọng phát triển bền vững của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng không chỉ là các công trình giao thông đơn lẻ mà được xác định là những mắt xích hạ tầng chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - logistics, giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu như Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Việc đồng loạt triển khai hai dự án cầu trọng điểm nói trên là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Đồng Nai , đồng thời tạo động lực phát triển mới cho toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thực hiện hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) cùng các thành viên đã hợp thành Liên danh Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện hai dự án này.

Các đại biểu bấm nút động thổ dự án cầu Cát Lái

Phát biểu tại lễ động thổ dự án cầu Cát Lái, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nêu rõ: Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động, thu ngân sách hàng đầu trong cả nước. Trong những năm qua đã có nhiều dự án giao thông đường bộ được triển khai nhưng giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM, hạ tầng giao thông vẫn còn là điểm nghẽn. Việc triển khai cầu Cát Lái không chỉ là công trình giao thông đơn lẻ liên kết vùng Đông Nam Bộ mà còn là trục kết nối hiệu quả với hệ thống sân bay, cảng biển, các tuyến giao thông huyết mạch, nâng cao năng lực cạnh tranh vùng, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp giữa TP.HCM và Đồng Nai trong việc triển khai dự án. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu: Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chuyên sớm phê duyệt để sớm triển khai dự án, đồng thời cùng TP.HCM trong thực hiện công tác tái định cư, đền bù bảo đảm quyền lợi người dân phải di dời để thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM phối hợp với tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án, đảm bảo kết nối giao thông thuận tiện, Bộ Xây dựng, các bộ, ngành đồng hành cùng địa phương, nhà đầu tư trong thực hiện dự án, tháo gỡ khó khăn, cơ chế để thực hiện dự án. Quá trình thực hiện dự án không để xảy ra tiêu cực, lãng phí và đảm bảo an toàn.

Bến phà Cát Lái hiện hữu sẽ được thay thế bằng cầu Cát Lái

Cầu Cát Lái nằm trên địa bàn xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai và phường Cát Lái, TP.HCM. Dự án có điểm đầu tại phường Cát Lái, TP.HCM, điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tổng chiều dài của dự án khoảng 11,64 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng hơn 18.299 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng). Thời gian xây dựng từ năm 2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2029.

Cầu Long Hưng nằm trên địa bàn phường Long Phước, TP.HCM và phường Tam Phước, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai. Dự án có điểm đầu tại phường Long Phước, TP.HCM, điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cầu Long Hưng có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng gần 11.496 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng). Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028, sau đó công trình sẽ được đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.