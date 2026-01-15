TPHCM khởi công dự án metro 55.179 tỷ đồng, mở trục giao thông chiến lược

Video giới thiệu toàn cảnh dự án tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương. Nguồn: Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM

Lễ khởi công dự án metro số 2 TPHCM được tổ chức tại khu vực depot Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận).

Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2030. Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm tổng thầu EPC (thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến metro số 2 TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết: “TPHCM xác định xây dựng một mạng lưới metro liên thông, đồng bộ, trong đó các tuyến hội tụ tại trung tâm và lan tỏa ra các hướng phát triển của thành phố. Metro số 2 được định vị là trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm với khu vực Tây Bắc, góp phần tổ chức lại không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững”.

Trước đây, dự án Metro số 2 được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA từ các tổ chức tài chính quốc tế kết hợp vốn đối ứng ngân sách thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do gặp nhiều khó khăn, TPHCM đã quyết định chuyển đổi sang sử dụng hoàn toàn vốn đầu tư công của thành phố.

Theo ông Phan Công Bằng, việc chuyển đổi từ vốn ODA sang vốn đầu tư công giúp rút ngắn thủ tục, đồng thời tạo điều kiện để chủ đầu tư chủ động hơn trong lựa chọn nhà thầu, công nghệ và phương thức triển khai, phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài của toàn hệ thống metro. Đặc biệt, Metro số 2 là dự án đầu tiên của TP.HCM được triển khai theo các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.

“Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước chuyển căn bản trong tư duy và phương thức tổ chức đầu tư phát triển đường sắt đô thị”, ông Bằng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, bên cạnh vai trò giao thông, metro số 2 còn đi đầu trong định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, với các nhà ga trở thành hạt nhân tái cấu trúc không gian đô thị, hình thành các khu dân cư, thương mại - dịch vụ hiện đại, xanh và tiện ích.

Đại diện UBND TPHCM tin tưởng rằng tuyến metro số 2 sẽ sớm được đưa vào sử dụng để khai thác đồng bộ cùng tuyến metro số 1, làm tiền đề để triển khai các dự án đường sắt kết nối với khu đô thị Thủ Thiêm, Cảng HKQT Long Thành.

"Khi hoàn thành, đưa vào vận hành, công trình sẽ trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống hạ tầng hiện đại của thành phố, tạo trục giao thông công cộng liên thông giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành"- ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Trong quá trình thi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phải bảo đảm tuyệt đối các tiêu chí về chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Máy móc, phương tiện được huy động đến phạm vi công trường dự án.

Về phía nhà thầu, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO cho biết, dự án metro số 2 TPHCM có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, từng bước tiếp nhận và làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ thiết kế, thi công đến sản xuất thiết bị, phương tiện và hệ thống điều khiển.

Đại diện THACO cam kết triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và chi phí theo hướng minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.