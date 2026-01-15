Từ ngày mai, sẽ áp dụng loạt quy định mới khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, hộ kinh doanh nắm rõ

Mới đây, Thuế Thành phố Hà Nội đã chỉ ra một số lưu ý quan trọng về xử phạt hành chính thuế, hóa đơn theo Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/1/2026, với nhiều sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

- Cùng một ngày, người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế (không bắt buộc phải cùng một sắc thuế) thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện.

- Người nộp thuế thực hiện nhiều hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập hóa đơn, các hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt và bị xử phạt trong một vụ việc vi phạm hành chính thì chỉ bị xử phạt về một hành vi vi phạm hành chính lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập hóa đơn với số tiền phạt tương ứng với số lượng hóa đơn đã vi phạm.

- Khai sai nhiều chỉ tiêu trên một hồ sơ thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi vi phạm hành chính có khung tiền phạt cao nhất hoặc bị xử phạt về một hành vi theo Điều 16, Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần lưu ý, mức xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm về hóa đơn theo Nghị định số 310 cụ thể như sau:

Mức phạt mới về vi phạm hóa đơn (Nguồn: Thuế Thành phố Hà Nội)

Nghị định 310 đã chuyển từ phạt theo hành vi sang phạt lũy tiến theo số lượng hóa đơn vi phạm. Theo quy định mới, với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, mức phạt dao động từ cảnh cáo đến phạt 70 triệu đồng, tùy thuộc số lượng hóa đơn và loại giao dịch. Trong khi đó, các mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn được quy định chi tiết từ cảnh cáo đến phạt 80 triệu đồng tùy số lượng hóa đơn và mức độ vi phạm.

Thuế Thành phố Hà Nội cho biết, trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đang được thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực và hành vi vi phạm hành chính đó được phát hiện sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại Nghị định này.

Cần lưu ý, mức phạt trên áp dụng cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh bằng 1/2 mức phạt của tổ chức.