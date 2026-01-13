Thông tin mới về chợ dân sinh tại Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP đã ký ban hành Công văn số 117/UBND-KT ngày 10/1/2026 về việc rà soát hệ thống chợ dân sinh và hệ thống phân phối hàng hóa để bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân và cập nhật Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Công văn ghi rõ, nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân và đáp ứng yêu cầu quy hoạch dài hạn, UBND TP giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các xã, phường rà soát hệ thống chợ dân sinh, đặc biệt tại các địa phương chưa có chợ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, các đơn vị rà soát tổng thể hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị, trung tâm thương mại… nhằm đánh giá nhu cầu, bảo đảm năng lực cung ứng hàng hóa, phục vụ đời sống nhân dân và ổn định thị trường.

Trên cơ sở kết quả rà soát, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các Sở, ngành chức năng hoàn thiện phương án cập nhật vào Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; đồng thời tích hợp vào Kế hoạch 5 năm, Kế hoạch hằng năm về phát triển và quản lý chợ, Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu của TP.

Tại Công văn, UBND TP yêu cầu UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Công Thương trong quá trình rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án theo yêu cầu nêu trên.