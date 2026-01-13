Hộ kinh doanh đăng kí tên chồng nhưng tiền chuyển vào tài khoản của vợ thì có vi phạm không? - Thuế TP.HCM trả lời

Trên website của Thuế TP.HCM đăng tải câu hỏi: Hộ kinh doanh đăng ký tên tôi nhưng tiền khách hàng chuyển vào tài khoản của vợ thì có vi phạm gì không?

Về vấn đề này, Thuế TP.HCM trả lời: Hiện nay theo QĐ 3389/QĐ-BTC quy định về nhóm quản lý HKD trong đó quy định về công việc kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm phải đăng ký tài khoản ngân hàng. Và công việc hộ kinh doanh đăng ký tài khoản theo tên của hộ kinh doanh sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng quản lý doanh thu, chi phí và dòng tiền, có thể tạo ra sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy đối với khách hàng, đối tác. Vì vậy, các hộ kinh doanh cần đăng ký tài khoản ngân hàng trong thời gian để thuận tiện cho giao dịch.

Cơ quan thuế khuyến khích kinh doanh không nên có hành động vi che doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ bằng cách nhận tiền chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng khác không phải của chủ hộ.

Câu hỏi khác: Từ 7/1/2025, code định danh cá nhân thay cho mã số thuế hộ kinh doanh. Vậy tôi có cần đăng ký thay đổi hay cập nhật hệ thống tự động không?

Thuế TP.HCM trả lời: Theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính, nếu hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định đã được cấp mã số thuế trước ngày 7/1/2025 và thông tin đăng ký đã khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bạn được sử dụng số danh sách cá nhân thay cho số thuế bắt đầu từ ngày 1/7. Đồng thời, cơ sở theo dõi thuế, quản lý toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân, đăng ký giảm dữ liệu trừ cảnh quan của người phụ thuộc bằng số danh sách cá nhân.

Nếu hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp mã số thuế trước ngày 1/7 nhưng thông tin đăng ký thuế không khớp với thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không đầy đủ, cơ quan thuế cập nhật trạng thái số thuế của hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân sang trạng thái 10 "Mã số thuế chờ cập nhật thông số số định danh nhân". Người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ sở thuế theo quy định tại Thông số 86/2024.

Như vậy, người nộp thuế nên chủ động kiểm tra thông tin đăng ký thuế của bản thân trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế và ứng dụng eTax Mobile, đối chiếu với thông tin định danh theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin đăng ký theo quy định nêu trên.

Câu hỏi khác: Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, hộ kinh doanh có phải thay đổi lại giấy đăng ký không? Thủ tục thực hiện như thế nào?

Thuế TP.HCM trả lời: Ngày 05/4/2025, Bộ Tài chính có văn bản số 4370/CV-BTC hướng dẫn công tác đăng ký kinh doanh hợp nhất đã thay đổi địa chỉ hành chính; trong đó, Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hiệp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã được cung cấp.

Cơ quan thuế cũng tự động cập nhật địa chỉ của người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế và thông báo cho người nộp thuế biết về việc thay đổi cơ quan quản lý thuế (nếu có).