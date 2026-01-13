Có 500.000 kg vàng nằm dưới gầm giường, trong kho, chôn dưới đất của người dân Việt Nam

Ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital

Sáng 13/1, Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” đã chính thức diễn ra tại khách sạn Sheraton (Hà Nội).

Sự kiện tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân và dấu ấn nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2025, đồng thời mở ra không gian đối thoại chuyên sâu về con đường hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026–2030.

Tọa đàm phiên 2 với chủ đề: “Cơ hội đầu tư năm 2026” có sự tham gia của các diễn giả:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (CEO TCBS)

- Ông Đinh Ngọc Dũng (Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital)

- Ông Nguyễn Quốc Hiệp (Chủ tịch GP Invest)

Host: Thưa bà Hiền, năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn bản lề cho chu kỳ bùng nổ của Việt Nam với mức tăng trưởng 2 chữ số. Cùng với tăng trưởng kinh tế, nhiều cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực lộ diện. Bà đánh giá việc kinh tế Việt Nam nỗ lực để biến những mục tiêu phi thường trở thành “bình thường mới” có những điểm gì đáng chú ý và tác động ra sao đến triển vọng đầu tư? Chúng ta có thể đặt cược các khoản đầu tư của mình vào tương lai của nền kinh tế đất nước thế nào?

Chúng ta vừa đi qua năm 2025 đầy hứng khởi khi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt trên 8% và thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng khoảng 40%. Tôi cho rằng năm 2026 là năm bản lề của một chu kỳ phát triển mới với quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc đưa tăng trưởng kinh tế lên mức hai con số.

Song hành với mục tiêu đó là hàng loạt hành động quyết liệt về cải cách thể chế và chính sách, với mức độ cởi mở cao hơn so với trước đây. Khung pháp lý cho nhiều sản phẩm mới vốn đã phổ biến trên thế giới đang dần được hoàn thiện tại Việt Nam. Với những người hoạt động trên thị trường chứng khoán như chúng tôi, đây là những tín hiệu rất tích cực cho triển vọng thị trường.

Nhìn sang năm 2026, tôi cho rằng sẽ có một số động lực tăng trưởng chính. Đầu tư công tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các năm tới. Cùng với đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh hơn. Những yếu tố này sẽ tạo nền tảng cho khu vực sản xuất – kinh doanh phát triển, qua đó hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là phải có những doanh nghiệp niêm yết chất lượng. Với dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể tăng trưởng khoảng 15–20% trong năm tới, tôi cho rằng thị trường sẽ xuất hiện thêm nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Sau thương vụ IPO của TCBS, thị trường IPO đang dần sôi động trở lại, với nhiều doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn. Đồng thời, kỳ vọng về làn sóng IPO và M&A cũng được cho là sẽ mang lại dòng vốn mới cho thị trường.

Liên quan đến chiến lược đầu tư, tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu nhìn từ góc độ quản lý gia sản, chúng tôi không chỉ tập trung vào đầu tư cổ phiếu. Gia sản cần được nhìn nhận một cách toàn diện, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, các sản phẩm cấu trúc, vàng, bất động sản và trong tương lai là tài sản số.

Vai trò của các tổ chức tài chính là khơi thông và dẫn dắt các dòng vốn này, bởi nền kinh tế vẫn còn nhiều nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, chúng tôi hướng tới việc xây dựng các sản phẩm đầu tư đa dạng, giúp nhà đầu tư phân bổ tài sản tốt hơn, thay vì chỉ tập trung theo dõi chỉ số hay lựa chọn một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Tôi cho rằng xu hướng trong thời gian tới sẽ là đa dạng hóa danh mục đầu tư, lựa chọn đầu tư theo rổ cổ phiếu, các sản phẩm đầu tư hoặc quỹ. Đây sẽ là định hướng phát triển trong giai đoạn mới, và giai đoạn 2026–2030 sẽ mở ra nhiều cơ hội theo hướng này, với những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện ngay từ năm 2026.

Host: Bên cạnh chứng khoán, Vàng cũng thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn bộc lộ những bất cập nhất định khiến kênh đầu tư này đôi khi biến động thái quá. Năm 2026 thị trường Vàng được kỳ vọng sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt mở ra chu kỳ tăng trưởng mới lành mạnh hơn như bỏ độc quyền vàng miếng, tăng nguồn cung vàng nhập khẩu, ra mắt sàn Vàng… Ông Dũng đánh giá những câu chuyện này sẽ tác động như thế nào đến thị trường Vàng?﻿

Vàng là tài sản, hàng hoá, tiền tệ mang tính quốc tế, do đó giá vàng trong nước về cơ bản vận động đồng pha với giá vàng thế giới.

Năm 2025, giá vàng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 70%. Tính đến cuối năm, giá vàng thế giới đạt khoảng 4.500 USD/ounce, và đêm qua có lúc đã tăng lên khoảng 4.600 USD/ounce. Tại Việt Nam, giá vàng trong nước đã lên tới khoảng 160 triệu đồng/lượng, so với đầu năm khoảng 95 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn chưa hoàn toàn liên thông với thị trường vàng quốc tế. Chính vì vậy, một đặc thù đã tồn tại nhiều năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, hiện khoảng 10% tức 15 triệu đồng/lượng, chủ yếu xuất phát từ yếu tố cung – cầu. Mỗi buổi sáng đi làm, chúng ta chứng kiến tại các nhà vàng hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng, phản ánh nhu cầu đầu tư và tích lũy vàng rất lớn, trong khi nguồn cung vàng trong nước còn hạn chế.

Nghị định 232 được kỳ vọng sẽ giải quyết một phần bài toán này. Theo đó, quy định mới từng bước phá bỏ thế độc quyền của vàng SJC, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn và ngân hàng đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và cung ứng vàng miếng. Hiện trong nước đã có khoảng 10 doanh nghiệp và ngân hàng lớn đáp ứng đủ điều kiện, qua đó giúp nguồn cung vàng trở nên dồi dào hơn. Thực tế cho thấy, sau khi xóa bỏ độc quyền, giá vàng SJC và vàng 24K của các doanh nghiệp đã tiệm cận nhau hơn rất nhiều. Khi đó, bài toán còn lại chủ yếu là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế.

Hiện nay, Chính phủ đã có chỉ đạo rất quyết liệt trong việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia trong năm 2026. Khi sàn giao dịch này đi vào hoạt động, có thể hình dung tương tự như thị trường chứng khoán, với giao dịch minh bạch, công khai, giá được hình thành theo cung – cầu thực. Khi đó, khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế sẽ dần được thu hẹp, và ở giai đoạn tiếp theo có thể tiến tới xóa bỏ hoàn toàn sự chênh lệch này.

Có thể ví quá trình này như một trận đánh: giai đoạn đầu rất khó khăn, nhưng khi vượt qua được những “cửa ải” lớn, đà phát triển sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã nhiều lần thử thách mốc 4.500 USD/ounce và hiện nay đã vượt qua ngưỡng này. Điều đó mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư trong thời gian tới.﻿

Host: Trong quá khứ, thị trường bất động sản từng chứng kiến nhiều giai đoạn tăng trưởng nóng cùng với đó là tỷ lệ đòn bẩy rất cao của các doanh nghiệp địa ốc. Điều này khiến những con sóng phi thường không duy trì được dài hạn. Với những thay đổi sâu sắc về khuôn khổ pháp lý, 2026 liệu có phải là năm khởi đầu chu kỳ tăng trưởng ổn định, bền vững dựa trên nhu cầu thực, hay vẫn chỉ đơn thuần là đầu cơ theo chính sách tiền tệ?﻿

Chúng tôi đánh giá 2026, thị trường BĐS giải quyết 1 phần chênh lệnh cung cầu. Thứ nhất, cuối năm 2025, NOXH có hơn 700 dự án BĐS NOXH thông qua, cung cấp nguồn cung lớn nhà NOXH theo chỉ tiêu Thủ tướng giao 1 triệu căn NOXH đến 2030. Vậy cho nên, sẽ kéo giá nhà ở phân khúc thấp.

Ngoài ra, việc giải quyết Nghị quyết 171, Quốc hội cho phép chủ sở hữu chưa có đất ở làm nhà ở thương mại cũng sẽ tạo ra nguồn cung lớn.

Thứ ba, cải tạo chung cư cũ, hiện nay với quyết tâm lớn của 2 TP Hà Nội và TP.HCM cũng cũng là nguồn cung đáng kể.

Đặc biệt, đầu tư hạ tầng mạnh ra vùng ven nên BĐS có sự dịch chuyển phân khúc ra khu vực vùng ven. Do các tiện ích xã hội đáp ứng được và đang có sự tăng cường, các dự án vùng ven ngoài Vành đai 2, Vành đai 3 bắt đầu tăng lên. Tôi cho thấy là sự dịch chuyển, thay đổi của thị trường BĐS. Do đó, với các dự án các chủ đầu tư đang quan tâm hiện nay cần phải đoán định trước được sự phát triển hạ tầng, đường sắt đô thị, các trục giao thông. Đối với các chủ đầu tư quan tâm tới tương lai hạ tầng như thế nào để đoán định được tốc độ đô thị hóa.

Có 1 điều, thị trường bất động sản có sự sàng lọc mạnh. Nếu 10 năm trước, chúng tôi đánh giá có rất nhà đầu tư tay trái từ xây dựng đi làm thêm bất động sản. Còn đến bây giờ, các nhà đầu tư bđs tồn tại tới tầm này đều là các chủ đầu tư có tầm nhìn, có kinh nghiệm.

Ngoài ra, 2023-2024 một số thương hiệu lớn nhưng đầu tư quá sức dẫn đến vướng mắc pháp lý xảy ra rủi ro quá lớn.

Thị trường 2026 có sự chọn lọc. Ngoài ra, khách hàng chúng ta ngày một thông minh hơn, thị trường ngày càng khó tính, cạnh tranh quyết liệt.﻿

Host: Thưa chị Hiền, TTCK đi lên mạnh mẽ trong năm 2025 liệu có thu hẹp dư địa tăng trưởng trong năm 2026. Điều gì khiến nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào của chứng khoán Việt Nam thay vì rút tiền và rời đi?﻿

Sau năm 2025 tăng trưởng mạnh, năm 2026 vẫn cho thấy nhiều động lực tích cực. Động lực đó đến từ cả tăng trưởng kinh tế vĩ mô lẫn nền tảng của các doanh nghiệp Việt Nam. Một điểm quan trọng là xu hướng tăng của thị trường hiện nay không còn mang tính “ào ạt”, thiếu kiểm soát như trong các chu kỳ trước.

Thị trường tăng trưởng đi kèm với nền tảng cơ bản tốt hơn, với sự tham gia ngày càng tỉnh táo của nhà đầu tư. Nhà đầu tư đã quen với việc thị trường tăng, sau đó đi vào giai đoạn tích lũy, kiểm định các ngưỡng, điều chỉnh và tái định giá trước khi hình thành xu hướng tăng mới. Những nhịp điều chỉnh này là cần thiết và lành mạnh cho thị trường, thay vì các cú điều chỉnh mạnh và đột ngột như trước đây.

Yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tốt lên sàn, trong khi các doanh nghiệp hiện hữu cũng không ngừng cải thiện quản trị và năng lực kiểm soát rủi ro. Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến khoảng 15–20%, tôi cho rằng đây là mức kỳ vọng khá tích cực cho thị trường. Nếu mặt bằng định giá hiện tại của thị trường quanh mức P/E khoảng 16 lần, với tăng trưởng lợi nhuận như vậy, mức định giá kỳ vọng trong tương lai giảm về khoảng 13 lần là tương đối hấp dẫn. Vì vậy, xét riêng về thị trường cổ phiếu, tôi cho rằng đây vẫn là kênh đầu tư đáng quan tâm.

Liên quan đến câu chuyện nâng hạng thị trường và dòng vốn ngoại, tôi cho rằng tác động của việc nâng hạng sẽ mang tính trung hạn, kéo dài trong nhiều năm chứ không tạo ra hiệu ứng ngay lập tức trong năm 2026. Theo các ước tính, trong vòng khoảng 5 năm, tổng dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam thông qua việc nâng hạng có thể đạt khoảng 25 tỷ USD. Riêng năm 2026, quy mô dòng vốn này được dự báo chỉ ở mức 2–6 tỷ USD, chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư thụ động (ETF) và một phần dòng vốn chủ động.

Điều tích cực là dòng vốn ngoại sẽ vào thị trường theo hướng từ từ, ổn định và có lộ trình, thay vì ồ ạt. Điều này phù hợp với diễn biến kỹ thuật của thị trường. Khi Việt Nam dần được đưa vào các bộ chỉ số, rổ chỉ số sẽ mở rộng với sự tham gia của nhiều cổ phiếu bluechip hơn, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư thụ động một cách bền vững. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao tại các thị trường quốc tế hiện nay khiến chi phí vốn của nhà đầu tư nước ngoài không còn rẻ, cộng thêm biến động tỷ giá, khiến họ phải cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư tại Việt Nam so với thị trường bản địa. Vì vậy, dòng vốn ngoại sẽ mang tính chọn lọc và thận trọng.

Ở chiều ngược lại, yếu tố quan trọng hơn trong giai đoạn tới chính là việc khơi thông dòng vốn trong nước. Thực tế cho thấy, tại các quốc gia đi trước như Malaysia hay Thái Lan, khi GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.000 USD, quy mô đầu tư và tài sản tài chính của người dân đã tăng đột biến, thậm chí gấp bốn lần. Việt Nam đang tiến rất nhanh tới ngưỡng này, đồng nghĩa với việc tỷ trọng tài sản tài chính trong nền kinh tế sẽ ngày càng gia tăng. Điều đó đòi hỏi thị trường phải có thêm nhiều công cụ tài chính để hấp thụ và dẫn dắt dòng vốn trong dân.

Diễn biến thanh khoản của thị trường trong năm 2025 là một minh chứng rõ nét. Sáu tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân chỉ khoảng 22.000 tỷ đồng mỗi phiên, nhưng sáu tháng cuối năm đã tăng lên khoảng 35.000 tỷ đồng, đưa mức bình quân cả năm lên khoảng 30.000 tỷ đồng. Thanh khoản cải thiện cho thấy thị trường không chỉ tăng về lượng mà đang có sự thay đổi về chất, phản ánh sự trở lại rõ nét của niềm tin từ nhà đầu tư trong nước. Đây chính là động lực rất lớn cho thị trường trong năm 2026.

Từ góc nhìn phân bổ tài sản, tôi cho rằng các nhà đầu tư cần tiếp cận thị trường một cách linh hoạt. Tài sản tài chính ngày càng đa dạng, từ cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đến bất động sản, và tùy từng thời điểm, mỗi nhà đầu tư sẽ lựa chọn kênh phù hợp. Điều quan trọng là phải nâng cao hiểu biết, có sự chọn lọc và phân bổ danh mục hợp lý, bởi thị trường ngày càng phân hóa mạnh giữa các ngành.

Bước sang năm 2026, theo tôi, một số nhóm ngành có triển vọng tích cực gồm tài chính – ngân hàng, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế và năng lực quản trị rủi ro ngày càng cao; các ngành năng lượng và sản xuất công nghiệp, hưởng lợi từ tăng trưởng GDP và đầu tư công; và lĩnh vực bán lẻ – tiêu dùng, trong bối cảnh Việt Nam có dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt.

Nhìn chung, thị trường sẽ có những nhịp điều chỉnh đan xen, và nhà đầu tư cần đa dạng hóa danh mục, duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý để tận dụng các cơ hội tích lũy khi thị trường điều chỉnh. Đây sẽ là cách tiếp cận giúp xây dựng tài sản một cách bền vững và ổn định hơn trong giai đoạn tới.﻿

Host: Không chỉ có cơ hội, thị trường bất động sản vẫn phải đối mặt với một số thách thức như việc dư cung ở phân khúc cao cấp, NHNN kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào bất động sản,… ông Hiệp đánh giá như thế nào về những khó khăn của thị trường bất động sản trong năm tới?﻿ ﻿

Có thể nói, bước sang năm 2026, các doanh nghiệp bất động sản sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn so với giai đoạn trước.

Thứ nhất, mặc dù tốc độ đô thị hóa của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, kéo theo nhu cầu nhà ở lớn, nhưng nguồn cung bất động sản dù đã tăng vẫn chưa thực sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường. Điều này tạo ra một nghịch lý: dư địa phát triển còn, nhưng bài toán phát triển như thế nào cho hiệu quả lại trở nên ngày càng khó khăn.

Số liệu xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy, lượng hàng tồn kho đã lên tới khoảng 26.000 sản phẩm, trong đó phân khúc căn hộ chung cư chiếm hơn một nửa. Đây là tín hiệu cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường đang trở nên khắt khe hơn, không còn như giai đoạn phục hồi ban đầu.

Bên cạnh đó, đa số doanh nghiệp bất động sản hiện nay vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trở lại, chỉ riêng 2 tháng cuối năm 2025 đã ghi nhận khoảng 3–4 đợt điều chỉnh tăng, khiến dư địa phát triển của thị trường bị thu hẹp đáng kể, đồng thời gia tăng áp lực chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, hai nguồn vốn chủ đạo của doanh nghiệp bất động sản là tín dụng ngân hàng và huy động vốn đều đang gặp trở ngại, đặc biệt là sau cú sốc năm 2022 thì nguốn vốn huy động từ trái phiếu là rất hạn chế.

Thách thức của năm 2026 càng trở nên rõ nét hơn khi sức mua thị trường trong 2 tháng cuối năm 2025 đã có dấu hiệu giảm so với 9 tháng đầu năm. Đây là phản ứng của thị trường trong bối cảnh người mua nhà phải vay vốn với lãi suất cao hơn, làm gia tăng chi phí sở hữu và khiến quyết định xuống tiền trở nên thận trọng hơn.

Từ những yếu tố trên có thể thấy, dư địa và thách thức của thị trường bất động sản năm 2026 là rất lớn.

Doanh nghiệp buộc phải tính toán kỹ lưỡng để giảm áp lực tài chính, trong đó các yếu tố then chốt gồm lựa chọn địa điểm đầu tư, đánh giá môi trường pháp lý, khả năng hấp thụ của thị trường và cơ cấu sản phẩm phù hợp.

Vì vậy, trước khi bước vào năm 2026, có thể khẳng định rằng thị trường vẫn tồn tại những cơ hội đáng kể, nhưng đi kèm là thách thức không nhỏ. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược giá hợp lý, không kiểm soát tốt chi phí và dòng tiền, thì mức độ rủi ro sẽ rất lớn.﻿

Host: Cùng với các kênh truyền thống như chứng khoán, bất động sản hay vàng, năm qua thị trường đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của bạc, một kênh đầu tư mới tại Việt Nam. Theo ông Dũng vì sao thị trường Bạc lại bùng nổ vậy? Cơ hội và rủi ro khi đầu tư Bạc là gì?﻿

Có thể ví bạc như “người em” của vàng, và người em trong gia đình thì thường nhanh nhẹn, hiếu động hơn. Đó cũng có thể là cách lý giải “tâm linh” rằng tại sao bạc lại biến động mạnh và nhanh hơn vàng. Trong năm 2025, giá bạc đã tăng hơn 170%, tức gấp khoảng 2,7 lần, từ mức khoảng 29 USD/ounce lên gần 80 USD/ounce vào cuối năm. Đến thời điểm hiện tại, giá bạc đang dao động quanh 84–85 USD/ounce.

Sự tăng giá rất mạnh của bạc đến từ nhiều yếu tố.

Thứ nhất là yếu tố địa chính trị toàn cầu. Năm 2025 chứng kiến hàng loạt căng thẳng và xung đột như chiến sự Nga – Ukraine, bất ổn tại Trung Đông (Iran, Israel – Palestine), căng thẳng tại một số khu vực châu Á, Nam Mỹ, thậm chí cả những điểm nóng mới. Những yếu tố này khiến vàng và bạc trở thành kênh trú ẩn an toàn, không chỉ với nhà đầu tư cá nhân mà còn với các tổ chức và ngân hàng trung ương.

Chỉ riêng trong năm vừa qua, các ngân hàng trung ương đã mua vào hàng nghìn tấn vàng và kim loại quý. Trung Quốc thậm chí đã công bố chiến lược nâng tỷ trọng dự trữ vàng và kim loại quý từ 5% lên 10% trong giai đoạn 2026–2030, cho thấy nhu cầu rất lớn đối với nhóm tài sản này.

Thứ hai là yếu tố chính sách tiền tệ nới lỏng, cắt giảm lãi suất từ FED. Đây là các yếu tố lý tính khiến bạc “tăng nóng”.

Điểm khác biệt của bạc so với vàng là nhu cầu sử dụng trong sản xuất công nghiệp. Trong làn sóng công nghệ cao hiện nay – từ chip bán dẫn, năng lượng mặt trời, xe điện cho tới các ngành công nghiệp xanh – bạc là nguyên liệu quan trọng. Do đó, ngoài nhu cầu về trang sức, cầu lớn từ hoạt động sản xuất, góp phần đẩy giá tăng như “Thánh Gióng” trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tăng nóng cũng đồng nghĩa với rủi ro.

Thứ nhất, khi giá đã tăng quá mạnh, khả năng xuất hiện các đợt chốt lời và điều chỉnh là rất lớn, đặc biệt khi dòng tiền có thể dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác đang hấp dẫn hơn.

Thứ hai là rủi ro từ các yếu tố bất thường khó dự báo. Ví dụ, CME Group quyết định nâng tỷ lệ ký quỹ vào cuối năm 2025 đã khiến giá bạc giảm tới 10% chỉ trong một ngày.

Cuối cùng, nếu một lượng vàng trị giá 160 triệu đồng chỉ gói gọn trong một miếng nhỏ, thì với bạc, nhà đầu tư phải tính theo kilogram, khối lượng rất lớn, kéo theo rủi ro về bảo quản.

Vì vậy, khi đầu tư vào bạc, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ giữa cơ hội và rủi ro, phân bổ danh mục hợp lý. Làm sao để không bỏ lỡ cơ hội từ các chu kỳ tăng trưởng của vàng, bạc, chứng khoán, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư của mình.﻿

Host: Các sàn giao dịch tài sản mới như sàn vàng cũng như giao nhận vật chất tại sàn hàng hóa (Bạc) dự kiến cũng sẽ được ra mắt trong năm 2026. Ông có thể cập nhật tiến độ ra triển khai sàn giao dịch này và kỳ vọng ra sao về sự ra đời của các sản phẩm mới này? Liệu đây có phải là điểm mấu chốt để thị trường này tiếp cận dễ dàng và rộng rãi hơn với nhà đầu tư?﻿

Xin phép được kể lại một câu chuyện ngắn. Gần đây, tôi có dịp sang Thượng Hải và trao đổi với các lãnh đạo tại đó. Qua những cuộc làm việc này, tôi được biết Chính phủ Việt Nam đã dành một thời gian rất dài để nghiên cứu mô hình sàn giao dịch vàng quốc gia của Trung Quốc, nhằm tham khảo cho quá trình xây dựng chính sách trong nước.

Trong các đề án hiện nay, khả năng rất cao là Việt Nam sẽ thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia theo một lộ trình rõ ràng. Ngay từ năm 2025, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo rất quyết liệt liên quan đến việc quyết tâm hình thành sàn giao dịch vàng quốc gia tại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 11/12/2025, Quốc hội đã ban hành nghị quyết, yêu cầu Chính phủ sớm đưa ra giải pháp và lộ trình cụ thể để hiện thực hóa kế hoạch này. Ngay sau đó, Chính phủ đã có chỉ đạo đối với Ngân hàng Nhà nước – cơ quan chủ trì liên quan đến đề án sàn giao dịch vàng. Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị, từ Bộ Chính trị, Quốc hội đến Chính phủ.

Dù hiện nay chưa có quyết định cuối cùng, nhưng tôi tin rằng sàn giao dịch vàng sẽ được thành lập trong thời gian tới, với một lộ trình gồm ba giai đoạn. Giai đoạn 1, sàn chủ yếu phục vụ giao dịch vàng vật chất và vàng nguyên liệu, với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong ngành và các tổ chức đủ điều kiện. Giai đoạn 2, sau khi cân đối được cung – cầu, đặc biệt là vấn đề nhập khẩu vàng và ngoại tệ, sàn sẽ được mở rộng cho người dân và các thành phần kinh tế khác tham gia giao dịch, vận hành tương tự như thị trường chứng khoán. Giai đoạn 3, thị trường sẽ phát triển các sản phẩm phái sinh, như chứng chỉ vàng, quỹ vàng và các công cụ tài chính liên quan đến vàng..

Tôi cho rằng đây là một lộ trình hợp lý, thận trọng và thông suốt. Chiến lược đã được xác định rất rõ ràng: đi từng bước chắc chắn, tránh lặp lại những rủi ro và đổ vỡ từng xảy ra với một số sàn giao dịch vàng tự phát trong giai đoạn trước đây.

Với việc hình thành sàn giao dịch vàng quốc gia, mục tiêu quan trọng đầu tiên là huy động nguồn vàng trong dân. Có nhiều ước tính khác nhau, nhưng theo đánh giá thận trọng, lượng vàng trong dân hiện nay có thể lên tới khoảng 500 tấn. Quy đổi theo giá hiện tại, con số này tương đương khoảng 2 triệu tỷ đồng, tức khoảng 80 tỷ USD.

Đây là lượng tài sản "ngàn tỷ" nằm trong két, trong gầm giường, trong kho, thậm chí là chôn dưới đất của người dân, sẽ được đưa vào để trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng để đầu tư và phát triển cho nền kinh tế của chúng ta.

Nếu được huy động hiệu quả, nguồn lực này sẽ trở thành một nguồn vốn quan trọng phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế. Khi nguồn lực này được đưa vào hệ thống, các kênh đầu tư tài chính sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Tương tự, sàn giao dịch bạc – do Bộ Công Thương chủ trì thông qua sàn giao dịch hàng hóa – cũng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thị trường tài chính – hàng hóa tại Việt Nam.

Có thể thấy rất rõ rằng, khi Chính phủ đã xác định mục tiêu, toàn bộ hệ thống từ các cơ quan quản lý nhà nước đến doanh nghiệp đều sẽ cùng hướng tới mục tiêu đó, biến mục tiêu thành khát vọng và tìm mọi giải pháp để hiện thực hóa.

Nhiều tổ chức quốc tế khi nhìn vào mục tiêu tăng trưởng 8% hay 10% của Việt Nam tỏ ra khá hoài nghi. Nhưng nếu chúng ta không dám đặt ra những tham vọng lớn, thì làm sao có thể huy động được toàn bộ nguồn lực xã hội để bứt phá và đưa Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai.

Tôi xin phép lấy một ví dụ rất đời thường. Ngày hôm qua, tôi xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Trước đây, nhiều người thường mặc định là “chắc sẽ thua”. Nhưng đến năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành ba chức vô địch liên tiếp chỉ trong một năm. Điều đó cho thấy, khi “vận mệnh được khai thông”, khi niềm tin và quyết tâm đủ lớn, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những thành tựu tưởng chừng như không thể.﻿

Host: Đầu năm 2026, VN-Index đã có lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1.800 điểm, một con số phi thường và không nhiều nhà đầu tư nghĩ đến ở thời điểm một năm trước. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào con số phi thường nào trong năm 2026 khi những triển vọng dài hạn ngày càng rõ ràng?﻿ ﻿

Chúng ta đang nhìn thấy một nền tảng vĩ mô tương đối vững chắc, tiềm lực tăng trưởng của nền kinh tế còn lớn, cùng với đó là năng lực tăng trưởng ngày càng rõ ràng của khối doanh nghiệp niêm yết. Đây chính là chu trình nền tảng để thị trường chứng khoán phát triển trong trung và dài hạn.

Ở thời điểm hiện tại, mặt bằng định giá thị trường vào khoảng 16 lần lợi nhuận. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp niêm yết đang được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình từ 15–20% mỗi năm. Nếu xét trong kịch bản thị trường điều chỉnh định giá về mức khoảng 13 lần trong tương lai, thì dư địa tăng trưởng của thị trường trong năm tới ở mức 15–20% là hoàn toàn có thể nhìn thấy. Vì vậy, việc VN-Index vượt mốc 1.800 điểm, thậm chí tiến tới vùng 2.000 điểm như nhiều dự báo đưa ra, là kịch bản có cơ sở.

Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh không nằm ở một con số cụ thể, mà ở cách nhà đầu tư tiếp cận thị trường. Cơ hội luôn tồn tại, kể cả khi thị trường điều chỉnh đi xuống, bởi đó chính là thời điểm phù hợp để tích lũy các tài sản đầu tư dài hạn. Điều quan trọng là mỗi nhà đầu tư cần chuẩn bị cho mình một danh mục tài sản hợp lý và đa dạng.

Cổ phiếu chỉ là một phần trong tổng thể tài sản tài chính. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng nhất định ở các tài sản có thu nhập cố định để tạo dòng tiền ổn định. Khi thị trường cổ phiếu biến động, những nguồn thu này sẽ đóng vai trò cân bằng danh mục. Đồng thời, việc duy trì một tỷ lệ tiền mặt phù hợp là rất cần thiết, nhằm sẵn sàng giải ngân khi thị trường xuất hiện các chu kỳ hấp dẫn.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự phát triển của thị trường quỹ đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay, quy mô thị trường quỹ mới chỉ chiếm dưới 5% GDP, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Đây là kênh đầu tư phù hợp với những nhà đầu tư chưa có nhiều thời gian hoặc chưa đủ mức độ am hiểu để tự đưa ra quyết định, bởi danh mục được quản lý bởi các chuyên gia và có mức độ đa dạng hóa cao.

Trong giai đoạn từ 2026 đến 2030, tôi cho rằng thị trường tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều sản phẩm đầu tư mới. Một ví dụ có thể kể đến là các tài sản số hóa. Trên thế giới, xu hướng token hóa tài sản đã hình thành rõ nét, cho phép chia nhỏ các tài sản có giá trị lớn, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư cá nhân. Khi các tài sản như vàng được chuyển từ hình thức vật chất sang chứng chỉ hoặc dạng số hóa, rào cản về quy mô và thanh khoản sẽ giảm đáng kể.

Về bản chất, thị trường tài chính hiện đại đang đi theo hướng ngày càng “bình dân hóa”, khi quy mô đầu tư tối thiểu được thu nhỏ và cơ hội tiếp cận được mở rộng. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với mỗi nhà đầu tư trong việc nâng cao hiểu biết tài chính của chính mình.

Lời nhắn gửi cuối cùng mà tôi muốn dành cho nhà đầu tư là hãy không ngừng nâng cao kiến thức, tận dụng công nghệ và các công cụ mới, bao gồm cả AI, để hiểu nhanh hơn và sâu hơn về các loại tài sản tài chính. Khi nhà đầu tư hiểu rõ mình đang đầu tư vào đâu, vì sao đầu tư và rủi ro nằm ở mức nào, họ sẽ chủ động hơn trong quyết định của mình, thay vì bị dẫn dắt bởi tâm lý đám đông hay các thông tin thiếu kiểm chứng. Đó cũng chính là nền tảng cho một chiến lược đầu tư bền vững và dài hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.﻿

