Một DN vừa khoan trúng “kho báu” ngoài khơi Việt Nam: Lớn nhất Đông Nam Á

Theo Nikkei Asia, Murphy Oil cho biết công ty con của tập đoàn này đã khoan thẩm định thành công giếng Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại lô 15-2/17, thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam Việt Nam là khoảng 65 km.

Theo dữ liệu thẩm định, giếng HSV-2X phát hiện tổng cộng 429 feet (gần 131 m) cột dầu ròng tại hai vỉa chứa, tức là cao hơn đáng kể so với mức 370 feet (112 m) ghi nhận ở giếng phát hiện ban đầu.

Trước đó, từ quý IV/2024, công ty con của Murphy Oil đã bắt đầu khoan giếng thăm dò Hải Sư Vàng-1X và đến tháng 1/2025 thì phát hiện khoảng 370 feet dầu từ hai vỉa chứa.

Sau khi thẩm định, Tập đoàn Murphy Oil cho biết, giếng Hải Sư Vàng-2X tập trung ở tầng chứa chính sâu hơn, cho lưu lượng khoảng 6.000 thùng/ngày với dầu chất lượng cao 37 độ API. Đặc biệt, trữ lượng mỏ dầu này được ước tính trong khoảng 170 - 430 triệu thùng dầu quy đổi, và thậm chí có thể vượt ngưỡng 430 triệu thùng.

Wood Mackenzie, một công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, đánh giá rằng, với quy mô hiện tại, mỏ Hải Sư Vàng có thể là phát hiện dầu lớn thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, kể từ năm 2000, chỉ sau mỏ Banyu Urip của Indonesia (2001) và Gumusut của Malaysia (2003).

Theo Wood Mackenzie, đây cũng có thể là phát hiện lớn nhất của khu vực trong vòng 20 năm qua, nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng.

Đặc biệt, Wood Mackenzie nhận định, phát hiện về mỏ dầu này được kỳ vọng giúp Việt Nam phần nào đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm. Trên thực tế, sản lượng dầu thô của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày (năm 2005) xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.

Trong năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 14,2 triệu tấn dầu, trị giá khoảng 7,7 tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ Trung Đông. Vì thế, một phát hiện dầu khí quy mô lớn ngoài khơi được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố an ninh năng lượng, cũng như cân đối cán cân thương mại dài hạn.

Nhưng Wood Mackenzie cũng lưu ý Việt Nam vẫn phải đối mặt thách thức về tốc độ thương mại hóa, bởi vì quy trình phê duyệt và phát triển dự án dầu khí thường kéo dài.

Hơn nữa, theo ông Jasman Adam Leong, chuyên gia phân tích cao cấp của Wood Mackenzie, những sửa đổi tích cực trong Luật Dầu khí năm 2023 và những thay đổi về quản lý được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào triển khai thực tế.

Trong khi đó, Tập đoàn Murphy Oil coi kết quả của giếng HSV-2X là cột mốc chiến lược tại Việt Nam. Chủ tịch kiêm CEO Eric Hambly của Murphy Oil cho biết, đây là cột mốc quan trọng đối với hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam. Thành công của giếng thẩm định không chỉ củng cố tính thương mại của mỏ Hải Sư Vàng mà còn đặt ra nền tảng cho một chương trình phát triển mỏ bài bản và dài hạn. Tập đoàn cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác để khai thác tối đa tiềm năng của dự án.

Ngoài ra, sau khi hoàn tất giếng Hải Sư Vàng-2X, Tập đoàn Murphy Oil sẽ tiếp tục khoan với các giếng HSV-3X tại Lô 15-1/05 và HSV-4X tại Lô 15-2/17 để làm rõ hơn cấu trúc mỏ và đánh giá thêm các tầng chứa khác.

Tập đoàn Murphy Oil cũng tái khẳng định kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 trong khoảng 1,1 - 1,3 tỷ USD.

Doanh nghiệp vừa khoan trúng mỏ dầu lớn ở ngoài khơi Việt Nam

Trụ sở Murphy Oil tại Mỹ. Ảnh: Murphy Oil

Được thành lập năm 1950, Murphy Oil là một trong những tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Đặt trụ sở tại Mỹ, Murphy Oil hiện triển khai các dự án tại nhiều khu vực như Mỹ, Canada, Malaysia, Việt Nam và một số khu vực ngoài khơi khác.

Trong năm 2024, Tập đoàn nổi tiếng của Mỹ đạt lợi nhuận ròng 407 triệu USD. Sản lượng khai thác bình quân năm 2024 đạt 177.000 thùng dầu quy đổi/ngày. Trong đó, dầu thô chiếm 88.000 thùng/ngày. Tổng vốn đầu tư trong năm 2024 đạt 953 triệu USD. Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2024, rrữ lượng dầu khí được chứng minh của tập đoàn ước đạt 713 triệu thùng dầu quy đổi, trong đó dầu thô chiếm 37% và chất lỏng chiếm 42%.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Murphy Oil cho biết đang điều hành hoạt động tại một số lô dầu khí thuộc bể Cửu Long và Phú Khánh. Ngoài ra, tập đoàn còn đang đầu tư vào mỏ Lạc Đà Vàng (bể Cửu Long) và đặt mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2026. Trong năm 2025, Murphy Oil tiếp tục ghi nhận các phát hiện mới tại giếng Hải Sư Vàng-1X (Lô 15-2/17) và Lạc Đà Hồng-1X (Lô 15-1/05).

Hiện tại, các công ty con của Tập đoàn Murphy Oil giữ vai trò nhà điều hành tại cả hai lô dầu khí, với tỷ lệ lợi ích 40%, trong khi Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí - PVEP (Việt Nam) nắm giữ 35% và SK Earthon (Hàn Quốc) sở hữu 25% còn lại. Với vốn hóa thị trường hơn 4,3 tỷ USD, tập đoàn này đang cho thấy tham vọng mở rộng hiện diện lâu dài tại thị trường dầu khí ngoài khơi Việt Nam.